Праздники на носу: как блокада границы повлияет на цены на продукты в Украине

По словам эксперта Олега Пендзина, некоторые виды продовольственной корзины поступают в Украину со стороны Польши. Поэтому, из-за забастовки местных перевозчиков, импортные продукты питания могут прибавить в цене.

Если до второй декады декабря 2023 года поляки не откажутся от блокировки пунктов пропуска на границе с Украиной, то украинцам в предверии новогодних праздников придется тратить больше денег на некоторые продукты. Так, ситуация на границе может спровоцировать подорожание продуктов, которые Украина импортирует. Речь идет о рыбе, икре и экзотических фруктах. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Есть огромная надежда, что правительство решит этот вопрос и блокировка прекратится до конца этого года. Если это произойдет, то роста цен не будет", – сказал Пендзин.

Эксперт отметил, что подорожать может рыба и икра. Но цены изменятся не на все виды продукции.

"Что касается рыбы глубокой заморозки, то она пока не подорожала. Слабомороженная рыба немного пошла вверх по цене", – объяснил Олег Пендзин.

Он также добавил, что определенный сегмент нашего рынка, некоторые виды продовольственной корзины – они поступают со стороны Польши. Поэтому кроме рыбы и икры могут подорожать и экзотические фрукты. Например, цитрусовые.

"Именно эту категорию продуктов мы импортируем. Все остальное мы производим сами, с этим проблем не будет", — сказал он.

В то же время первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на днях предупредил, что рождественская продуктовая корзина для украинцев точно станет более дорогой, если польские перевозчики до 10 декабря не прекратят блокировать границу.

"Если забастовка продлится весь декабрь, то к сожалению рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже, – сказал он.

Чиновник отметил, что например, вощи борщового набора полностью обеспечивает внутреннее производство, поэтому дефицита продуктов не предвидится. В то же время Украина импортирует что Украина импортирует бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов.

"Соответственно из-за забастовки на украинско-польской границе импорт этих продуктов частично снизился", — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

К слову, 13 ноября Фокус рассказывал, как за год изменились цены на продукты в Украине. Также напомним, что в Нацбанке 21 ноября подсчитали, какие убытки несет Украина из-за забастовки польских перевозчиков.