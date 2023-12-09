"Напряженные недели": в Минэнерго предупредили, когда могут стартовать отключения света

Ситуация может ухудшиться из-за низких температур до конца декабря.

Украину ждет несколько тяжелых недель в энергетике. Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона в пятницу, 8 декабря.

По его словам, две следующие недели будут потенциально рискованными, особенно, если температура будет низкой. Это даст дополнительную нагрузку на энергосистему. А вот ближе к концу декабря потребление начнет понемногу спадать.

"У нас впереди одна-две еще такие напряженные недели могут быть потенциально, особенно, если температуры будут низкими", — отметил Кудрицкий.

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Какая сейчас ситуация с энергетикой в Украине

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко еще в конце ноября сообщил, что отключения электроэнергии могут вернуться в Украину уже этой зимой даже без массированных атак со стороны России. По его словам, пока что энергетикам удается компенсировать дефицит за счет европейских партнеров, однако при усугублении ситуации необходимо будет вернуться к графикам.

Несколькими днями ранее в Минэнергетики сообщили, что графики отключения света в Украине уже есть, но их пока не применяют. Это сделано для того, чтобы избежать ситуаций, которые были еще прошлой зимой. В профильном министерстве объяснили, что вероятные отключения света могут начаться только в том случае, если будут значительные повреждения в случае российских обстрелов. Более того, сейчас, даже если возникает определенный дефицит, Украина может покрыть его за счет импорта из соседних стран.

Напомним, 8 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии в Украине продолжается на рекордном уровне за этот отопительный сезон. Поэтому пришлось привлекать с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии и Польши.

А 6 декабря сообщалось, что ВС РФ обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК. По данным энергетической компании, без отопления остались жители населенного пункта рядом со станцией. При этом везде, где не было света из-за непогоды, восстановлено электроснабжение.