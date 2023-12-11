Выплаты ВПЛ: в Минсоцполитики рассказали, кто продолжит получать помощь в 2024 году

По данным министерства, был разработан проект специального постановления, который позволит и дальше получать денежные выплаты тем, кто в этом нуждается.

В Министерстве социальной политики разработали проект постановления, который предусматривает продолжение выплат на проживание для отдельных категорий внутренне переселенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 декабря.

Отмечается, что цель Министерства социальной политики — обеспечение действующей поддержки и помощь в преодолении жизненных вызовов для ВПЛ, которые были вынуждены оставить свои дома или вовсе потеряли их из-за активных боевых действий.

С 1 февраля 2024 года часть переселенцев не будут получать выплаты, однако в Министерстве социальной политики разработали проект постановления, который позволит продолжать помощь для украинцев, которые получали ее до 1 августа 2023 года и период выплат которых завершается в конце будущего января.

"Проект постановления предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустраиваться в силу объективных обстоятельств, одновременно сочетая это с предоставлением важных социальных услуг", — говорится в сообщении.

Получается, что механизм выплат будет объединен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им вновь встать на ноги после переселения и интегрироваться на новых местах жительства, так как не всем удалось это сделать за последние практически два года, отметили в Министерстве социальной политики.

"Также этим актом предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться", — продолжили в ведомстве.

Напомним, 8 декабря сообщалось, кто из ВПЛ может получить помощь до 5 тысяч гривен. Благодаря денежной помощи определенные категории украинцев со специальным статусом смогут улучшить свое финансовое состояние.