"Деньги будут": МВФ выдаст Украине транш в размере 900 млн долларов (видео)

Постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что теперь будет вестись работа над третьим просмотром программы весной. По его словам, эта неделя очень важна для будущего страны.

Международный валютный фонд передаст Украине третий транш в размере 900 млн долларов. Об этом заявил постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook 11 ноября.

По его словам, совет директоров фонда утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования.

"Как я и говорил: деньги будут. Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление Украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн дол", — написал Рашкован.

По его словам, теперь будет вестись работа над третьим просмотром программы весной.

"Не переключайтесь – эта неделя очень важна для нас и нашего будущего", — заявил Рашкован.

Напомним, что 6 декабря сообщалось, что правительство Украины ожидает в декабре получить 900 млн долларов от МВФ. Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный тогда сказал, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в 900 миллионов долларов, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, ведь общая рамка программы EFF объемом 15,6 миллиарда долларов составляет 115 миллиардов в базовом варианте и 140 миллиардов в негативном.