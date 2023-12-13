Цена Нового года: сколько сейчас стоят оливье, крабовый салат, "шуба" и винегрет

Сколько бы психологи и диетологи не призывали сограждан отказаться от привычки есть и пить всю рождественскую и новогоднюю ночь, украинцы накрывали, накрывают и будут накрывать праздничные столы и на Рождество, и на Новый год, ведь это давняя традиция. Фокус исследовал, сколько будут стоить популярные новогодние салаты, если их приготовить дома.

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего подорожали овощи — на 13,2%. Цены на молоко увеличились на 2,6%, на сливочное масло — на 2,5%. В то же время сахар подешевел на 4,3%, фрукты — на 2,1%, подсолнечное масло — на 1,9%. Однако в течение декабря ситуация может измениться, ведь вскоре украинцы будут праздновать Рождество и Новый год. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Рождество без деликатесов. Как подорожают продукты перед Новым годом и будет ли потом дешевле".

После подсчетов выяснилось, что оливье можно вполне считать "народным" показателем динамики цен, ведь условный индекс новогоднего салата в 4,9% почти не отличается от официального уровня инфляции ноябрь к ноябрю — 5,1%. Но можно ли считать этот салат самым бюджетным?

Оливье можно вполне считать "народным" показателем динамики цен Фото: Анна Кудрик (инфографика)

В условиях продолжающегося подорожания продуктов Фокус подсчитал точную стоимость нескольких новогодних салатов в расчете за 1 килограмм. Для этого мы взяли рецепты на популярных кулинарных сайтах, суммировали стоимость всех ингредиентов и разделили ее на их суммарный вес.

Таким образом, общая стоимость оливье 295,46 грн — это цена за 3,06 кг (вес вареного яйца составляет в среднем 55 г). А килограмм оливье по этому рецепту стоит 96,56 грн.

Оливье остается традиционным новогодним салатом Фото: Getty

По приведенному ниже рецепту 1,72 кг сельди под шубой обойдется в 112,04 грн. То есть килограмм сельди под шубой будет стоить 65,14 грн.

Цена салата "сельдь под шубой":

Свекла, 300 г — 3,18 грн;

Картофель, 300 г — 4,47 грн;

Морковь, 200 г — 2,05 грн;

Яйца, 4 шт. — 23,04 грн;

Сельдь, 400 г — 61,28 грн;

Лук, 200 г — 2,82 грн.

Майонез, 100 г — 15,2 грн.

ВСЕГО: 112,04 грн.

"Селедка под шубой" оказалась самым бюджетным блюдом Фото: Getty

На приготовление 2,5 кило винегрета придется купить продуктов на 165,41 грн. То есть стоимость 1 кг винегрета составляет 66,16 грн.

Цена винегрета:

Картофель, 500 г — 7,45 грн;

Свекла, 400 г — 4,24 грн;

Морковь, 250 г — 2,56 грн;

Огурцы соленые, 350 г — 61,25 грн;

Капуста квашеная, 350 г — 32,20 грн;

Лук репчатый, 200 г — 2,82 грн;

Горошек зеленый, 400 г — 51,89 грн;

Масло подсолнечное, 50 г — 3,00 грн.

ВСЕГО: 165,41 грн.

Винегрет можно готовить хоть каждый день Фото: Getty Images

На приготовление 1,14 кг крабового салата со свежим огурцом придется потратить 122,43 грн. Получается, что стоимость крабового салата составляет 107,39 грн за килограмм.

Цена крабового салата:

Крабовые палочки, 300 г — 52,47 грн;

Консервированная кукуруза, 250 г — 20,66 грн;

Яйца, 3 шт. — 17,28 грн;

Рис вареный, 75 г (это примерно 20 г крупы) — 1,38 грн;

Свежий огурец, 150 г — 14,03 грн;

Лук репчатый, 100 г — 1,41 грн;

Майонез, 100 г — 15,2 грн.

ВСЕГО: 107,39 грн.

Из популярных четырех салатов самым дорогим оказался крабовый из четырех салатов Фото: iamcook.ru

То есть, из этих популярных четырех салатов самым бюджетным оказалась сельдь под шубой, а самым дорогим — крабовый салат.

Напомним, что цены на овощи в Украине были ниже, чем в 2022 году, потому что хороший урожай и погодные условия позволили нарастить объемы производства в отдельных регионах.

Как ранее писал Фокус, блокада границы повлияет на цены на продукты в Украине, ведь немало позиций из продовольственной корзины поступают в нашу страну из Польши.