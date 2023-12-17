Материальная помощь на оздоровление: кто может получить выплату

Для отдельных категорий работников предоставление материальной помощи на оздоровление является обязательным. На нее начисляют зарплатные налоги: НДФЛ и военный сбор.

В Украине работники бюджетных учреждений имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Оздоровительные выплаты предоставляют в пределах установленного в учреждении фонда оплаты труда. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смете, сообщают "Факты ICTV".

Что известно о выплате

Материальная помощь на оздоровление — это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск. Эти выплаты также называют оздоровительными. Материальная помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда.

Единого документа, который описывает и регулирует условия выплаты помощи на оздоровление, нет. Поэтому, чтобы узнать, предусмотрена ли вам эта выплата, нужно обращаться к нормативной базе, предусмотренной для разных категорий работников. Например, выплаты помощи педагогам регулируется статьей 57 Закона Украины "Об образовании". Законом предусмотрено, что государство обеспечивает педагогическим и научно-педагогическим работникам, в частности, выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска. Действующее законодательство не предусматривает отмену указанной нормы во время военного положения.

Кто может получить денежную выплату

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно-педагогических работников;

работников бюджетных учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев.

Для каждой категории работников предусмотрены разные условия расчета этого вида пособия. Для большинства работников бюджетных учреждений пособие выплачивается в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска.

Однако, если работников отработал неполное рабочее время, то размер денежной выплаты будет пропорционален отработанному времени.

Главным условием гарантированной выплаты помощи на оздоровление является факт предоставления работнику ежегодного отпуска (или его части). В случае ухода работника, скажем, в дополнительный отпуск в связи с обучением или в отпуск для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста помощь на оздоровление не предоставляется.

Ранее, 16 ноября, Фокус писал о том, как изменится денежная помощь на детей в 2024 году. Изменения произойдут уже 1 января, а это значит, что изменится размер выплачиваемой государством социальной помощи.