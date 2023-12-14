В Польше мэр Дорогуска запретил перевозчикам повторно блокировать границу с Украиной

Мэр Дорогуска Войцех Савва, ссылаясь на законодательство и значительные финансовые потери, запретил польским перевозчикам устраивать новую блокаду границы. Они планировали начать 18 декабря.

Мэр гмины Дорогуск не разрешил польским перевозчикам блокировать пограничный пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Украиной. Об этом сообщило польское радио RMF24.

Как пишет издание, новую блокаду собирались начать в понедельник, 18 декабря, несмотря на то, что этот пункт пропуска был только разблокирован в понедельник, 11 декабря. О намерении снова закрыть подъезд грузовиков к границе с Украиной сообщил организатор прошедшей забастовки.

Однако мэр гмины Дорогуска Войцех Савва, ссылаясь на законодательство и значительные финансовые потери, запретил блокаду.

"Протест коснулся не только водителей. В проигрыше находятся предприниматели, трудящиеся и другие социальные группы, не имеющие работы, — это решающий фактор", — сказал мэр.

В ответ на это перевозчики собираются обратиться в суд, параллельно подав новые заявки на проведения протеста на других пунктах пропуска. На обжалование такого решения мэра села у них есть семь дней.

Несмотря на то, что "Ягодин — Дорогуск" разблокирован, на проезд всей очереди грузовиков нужно больше суток.

Ситуация на украино-польской границе — что известно

11 декабря в Госпогранслужбе Украины заявили о том, что Киев договорился о снятии блокады на границе с Польшей и протест завершился. На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" оформление и пропуск грузовиков начался с 14:00.

12 декабря сообщалось, что "Укрзализныця" наладила движение грузовиков между Украиной и Польшей. По данным ГУР, первая партия машин уже прибыла на железнодорожную станцию "Славкув".

До этого Фокус писал, что в Закарпатской области таможенники фиксировали увеличение очередей грузовиков на словацкой границе.

Найден способ для того, чтобы разблокировать границу Польши с Украиной. Такое мнение озвучил новый польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления в Сейме.