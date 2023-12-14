На 2600 гривен больше: кому из пенсионеров увеличат выплаты

В марте 2024 года ожидается проведение индексации пенсий по новым правилам. В частности, расчет выплат будет осуществляться с помощью баллов и с учетом каждого отработанного месяца.

С 1 января 2024 года в Украине максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 гривен, то есть ожидается повышение на 2,6 тысячи гривен. Об этом сообщили в OBOZ.UA.

С января прожиточный минимум увеличится с 2093 до 2361 гривны для тех, кто кому выплаты ограничены десятью прожиточными минимумами.

Индексация пенсий

В берегу 2024 года в Украине проведут индексацию пенсий по новым правилам. Расчет выплат будет проводиться с использованием баллов и с учетом каждого отработанного месяца.

Увеличение минимальной зарплаты

В апреле произойдет увеличение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 гривен. Кроме этого, повысят пенсию тем, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летнего возраста. В частности, ожидается увеличение пенсионных выплат с 2840 до 3200 гривен для этой категории пенсионеров.

Какие выплаты получат пенсионеры

При расчете среднюю зарплату за три года умножат на отношение средней зарплаты в стране к средней зарплате будущего пенсионера, после чего получившуюся сумму умножат на количество отработанных лет и на 1%.

Граждане, уплачивающие взносы со средней зарплаты, будучи на пенсии смогут получить выплаты в размере около 29% привычного дохода. В частности, сейчас это 4,5 тысячи гривен. Однако тот, кто официально получает минимальную зарплату, будет получать пенсию в размере 2093 гривен. Для получения пенсии в размере 10 тысяч гривен официальная зарплата должна быть 33,3 тысячи гривен.

Размер средней пенсии

Средние выплаты граждан, вышедших на пенсию по возрасту, составляют 5230 гривен. Средний размер выплат тех, кто получает пенсию за выслугу лет, составляет 9635 гривен.

Напомним, директор Департамента по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации ПФУ Валентина Боршовская заявила, что пенсионеры, которые до 24 февраля 2022 года имели статус ВПЛ и получают выплаты через "Ощадбанк" должны обратиться в ПФУ до 31 декабря. Это нужно для проведения идентификации пенсионеров.

Ранее первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что пенсионерам, которые не тратят и не снимают средства со своих счетов в течение шести месяцев, могут заблокировать выплаты. Она посоветовала пожилым людям оплачивать пенсионной картой покупки или обналичивать часть средств.