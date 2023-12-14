Цены притормозили: почему накануне праздников в Украине медленнее растут цены

Инфляция в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1%. Это стало одной из причин, почему Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 15%. Что происходит с ценами в стране накануне рождественских празднований?

Национальный банк Украины снижает учетную ставку с 16 до 15% с 15 декабря 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Такое решение, по заявлению НБУ, согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.

Замедление инфляции в Украине — объяснение НБУ

Согласно информации Нацбанка, инфляция в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1% — более низкого уровня, чем ожидалось ранее. Этому способствовало как расширение предложения продуктов питания из нового урожая, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны.

"Инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось", — говорится в сообщении.

Показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и быстрое исчерпание эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, одновременно усилились риски в части международной помощи.

Что касается режима управляемой гибкости обменного курса в Украине, то в НБУ заявили об успешной адаптации.

"Валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима. Повышенный спрос на валюту наблюдался лишь в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился", — добавили в НБУ.

Ранее Фокус, со ссылкой на данные Госстата, писал, что инфляция — индекс потребительских цен — в ноябре 2023-го по сравнению с октябрем составила 0,5%, с начала года цены в стране выросли на 4,4%. Главная причина низких темпов роста цен — хороший урожай, который удалось собрать аграриям осенью.

Отметим, что на цены повлияет забастовка перевозчиков на польской и словацкой границах, поэтому праздничный стол к Рождеству может стоить для украинцев несколько дороже.

Между тем в России инфляция в ноябре 2023 года достигла 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% месяцем ранее. Экономисты связывают стремительный рост государственных расходов в России со стремлением Путина достичь военных целей в Украине.