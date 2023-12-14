Россия объявила, что в первом квартале 2024 года вынуждена дополнительно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тысяч баррелей в сутки.

Экспортные цены на российскую нефть резко упали в ноябре, что повлекло снижение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов на 17% за месяц. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

На минувшей неделе цена на нефть марки Urals упала ниже ценового предела в 60 долларов за баррель. Снижение цен и сокращение поставок нефти на 200 тысяч баррелей в сутки привели к тому, что доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились до 15,2 миллиарда долларов США. Снижение до такого уровня не наблюдалось с июля 2023 года.

Выручка упала больше по сырой нефти — минус 2,4 миллиарда долларов, чем по нефтепродуктам — минус 800 миллионов долларов.

Россия в конце ноября объявила, что в первом квартале 2024 года дополнительно будет сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тысяч баррелей в сутки — до еще 300 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что в начале декабря Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что Россия потеряла 34 миллиарда евро экспортной выручки после введения западными странами потолка цен на российскую нефть, а также запрета транспортировки ее морем в страны ЕС. Это сопоставимо с запланированными на 2024 год расходами российского бюджета на безопасность.

Глобальный рынок нефти — что известно

В ноябре и начале декабря этого года настроения на мировом рынке нефти стали явно медвежьими, то есть цены на нем пошли вниз. Это произошло из-за того, что увеличение предложения в странах, не входящих в ОПЕК+, совпало с замедлением роста мирового спроса на нефть.

Продление сокращения добычи ОПЕК+ до первого квартала 2024 года практически не помогло поддержать цены на нефть, поэтому в начале декабря они упали примерно на 25 долларов за баррель с сентябрьских максимумов — до самого низкого уровня за шесть месяцев. На момент подготовки отчета МЭА фьючерсы на нефть марки Brent торговались около 74 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI — около 69 долларов за баррель.

Рекордные поставки из США, Бразилии и Гайаны, а также резкий рост добычи нефти в Иране, наряду со снижением спроса, побудили часть стран ОПЕК+ объявить о еще более масштабных сокращениях добычи в первом квартале следующего года, чтобы предотвратить потенциальное увеличение запасов.

Напомним, что директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь рассказал Фокусу, что санкции не помогают ослабить армию РФ. Только лишив Россию доходов от продажи природных ресурсов и технологий для их добычи, можно снизить наращивание армии РФ.

Однако Кремль просчитался и в последнее время российская нефть все же торгуется по правилам G7.