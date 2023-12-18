За некоторыми переселенцами хотят сохранить выплаты до конца войны: детали

По словам представителя Комитета по вопросам прав человека Максима Ткаченко, люди не должны зависеть от изменений, которые принимает правительство.

В Украине народные депутаты прорабатывают законопроект, направленный на обеспечение гарантированной компенсации за жилье до завершения военного положения всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сказал член Комитета по вопросам прав человека Максим Ткаченко.

Он пояснил, что согласно решению Правительства, с 1 февраля 2024 года почти в 15 раз уменьшается количество внутренне перемещенных лиц, которые будут получать компенсацию на проживание. То есть, этих людей лишат государственных выплат.

"Многие люди в правительстве не понимают того, что эта выплата — это компенсация за жилье людям. Но перед тем, как забрать у людей эти деньги мы, то есть государство, должно было обеспечить всех этих людей жильем. Но этот вопрос остается открытым, поэтому забирать у людей эти средства невозможно", — сказал он.

Он рассказал, что сейчас на уровне парламентского контроля решается вопрос об изменении правительственного постановления, чтобы оставить за переселенцами денежные выплаты на проживание.

"Власть решает этот вопрос, то есть людям не нужно переживать", — отметил Ткаченко.

Ткаченко пояснил, что законопроект, над которым работают избранники, гарантирует всем переселенцам выплату на компенсацию жилья до конца военного положения, "чтобы люди не были жертвами изменений, которые принимает правительство".

Заметим, что размер ежемесячной госпомощи на проживание составляет 3 тысячи гривен гражданам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.

Как изменится программа предоставления выплат и льгот переселенцам

С тех пор как началась полномасштабная война в Украине денежную помощь получили пять миллионов внутренне перемещенных лиц. По состоянию на декабрь 2023 года, как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович, деньги выплачивают почти 2,5 миллиона человек. Государство контролирует предоставление финансовой помощи благодаря верификации, которую с 2014 года должны проходить все ВПЛ каждые полгода.

"Сейчас мы не можем идти по тому же сценарию. Нужно понимать цель предоставления выплат/льгот и сразу определять их срок. Сейчас ВПЛ могут получить выплаты только на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть при условии неудовлетворительного имущественного положения", — сказала Оксана Жолнович.

По ее словам, благодаря помощи человек должен легче реинтегрироваться в новом регионе или на новом месте жительства. Но этот процесс не может длиться бесконечно. У человека есть полгода для того, чтобы трудоустроиться.

"Далее человек может получать льготы, при необходимости по определенной категории (инвалидность, бедность и т.д.). Но уже без привязки к ВПЛ. Министерство реинтеграции разрабатывает закон, чтобы ограничить статус ВПЛ до пяти лет", — пояснила она.

К слову, ранее Фокус объяснял, как государство помогает переселенцам с поиском работы после вынужденного переезда. Также в сентябре заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, украинцы получили право на еще один вид помощи.