Санкций можно не бояться: Евросоюз разрешил ввозить потребительские товары из России

В Европейском Союзе решили расширить список товаров, которые можно привозить в европейские страны после приезда из России.

Совет Европейского Союза одобрил ряд исключений из ограничений на ввоз предметов личного пользования для лиц, которые въезжают на территорию блока из России. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Как говорится в тексте, под исключения попали предметы личного пользования. Например, средства личной гигиены, или одежда, которую носят путешественники или которая содержится в их багаже. Также в списке оказались автомобили с дипломатическими номерными знаками для въезда на территорию Евросоюза.

Более того, чтобы облегчить въезд в Союз граждан ЕС, проживающих в России, страны-члены теперь могут разрешать въезд таких лиц на их автомобилях при условии, что они не продаются, и используются исключительно в личных целях.

Льготный период для импорта металлов из России

Государства-члены Европейского союза намерены согласиться на четырехлетнее продление льготного периода на покупку некоторых видов стали у Российской Федерации перед полным запретом на импорт. Журналисты агентства изучили документы и узнали, что этот период может быть продлен до октября 2028 года. Однако окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что благодаря льготному периоду один из крупнейших российских производителей стали ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" сможет отгружать стальные слябы для переработки на совместном предприятии с инвестиционным подразделением правительства Валлонии в Бельгии, у которого есть заводы по всей Европе.

Напомним, вечером 18 декабря стало известно, что Европейский союз официально принял новый пакет санкций против России. В документ внесли как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против РФ.

Также Фокус рассказывал, что Великобритания решила ввести очередные санкции против России из-за хакерских атак на британских политиков, депутатов, журналистов и других лиц в рамках попыток ФСБ "вмешаться в британскую политику".