Путь восстановления: в Кабмине рассказали, как изменится экономика до 2026 года

Несмотря на полномасштабную войну с Россией, которая продолжится и в 2024 году, украинская экономика продолжит свое восстановление. В Кабмине представили, какими будут основные показатели до 2026 года.

Восстановление украинской экономики будет происходить в три этапа. Первый происходит уже сейчас и продлится до 2025 года. Тем временем Кабмин Украины утвердил Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития страны на 2024-2026 годы, говорится в постановлении № №1315.

Так, в Кабмине прогнозируют, что экономика Украины вырастет в 2024 году на 4,6%, после чего рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) начнет ускоряться:

до 6,8% в 2025 году;

до 6,6% в 2026 году.

Прогнозируется замедление инфляции. Потребительские цены увеличатся:

на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю);

на 8,1% в 2024 году;

на 6,9% в 2026 году.

Среднемесячная заработная плата работников брутто (до уплаты налогов) составит 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Долларовая зарплата украинцев в следующем году будет на уровне 527 долларов. Это выше довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году украинцы в долларах будут получать 559 долларов, а в 2026 году — 619 долларов.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет будет постепенно увеличиваться — 12,3 млн человек в 2024 году, 12,7 млн человек в 2025 году 13 млн человек в 2026 году.

Уровень безработицы среди украинцев, которым от 15 до 70 лет, по методологии Международной организации труда, составит 18,7% в 2024 году, 17,7% в 2025 году и 15% в 2026 году.

Дефицит торгового баланса будет постепенно снижаться:

40,172 млрд долларов в 2024 году;

27,044 млрд долларов в 2025 году;

25,433 млрд долларов в 2026 году.

Кто помогает восстанавливать экономику

Известно, что например в октябре 2023 года, наиболее положительный вклад в ВВП, по данным Министерства экономики, имела сфера услуг. В частности, сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны.

Как отметили в ведомстве, на втором месте по влиянию на рост экономики оказалась производственная отрасль, которая хоть и понесла существенные убытки и разрушения во время большой войны с РФ, но демонстрирует устойчивое восстановление.

"В промышленности происходит постепенное восстановление темпов производства в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства, необходимости пополнения запасов угля и газа для прохождения зимнего периода, стабильной ситуации в энергетике и инвестиционного спроса со стороны бюджетной сферы", — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Фокус уже писал, что украинская экономика продолжает подстраиваться под условия военного времени, а еще эксперты спрогнозировали, что будет с экономикой в будущем.