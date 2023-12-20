Кремль задумал отобрать многомиллиардные активы у компаний из ЕС: чего хочет Москва

В зоне риска оказались две крупнейшие европейские энергетические компании, представляющие страны, которые в Москве называют "недружественными".

В России собираются в принудительном порядке отобрать активы у европейских энергетических компаний. Так, президент РФ Владимир Путин подписал указы, наделяющие правительство страны соответствующими полномочиями. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что по указу Кремля будут созданы новые российские компании, которым дадут доли в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. Этими активами сейчас владеют австрийская OMV и немецкая Wintershall.

Отмечается, что эти две крупнейшие европейские энергетические компании, представляющие страны, которые Москва считает "недружественными", вместе владеют 60-процентной долей в буровой площадке на Крайнем Севере России.

"Хотя теоретически компании получат компенсацию за свои инвестиции, сумма, которую они получат от продажи, будет определена российским государством. Этот шаг знаменует собой крупнейшую конфискацию активов в новейшей истории страны", — сказано в публикации.

Журналисты подчеркивают, что из-за полномасштабной войны, которая Россия начала против Украины в феврале 2022 года, многие энергетические компании решили не продолжать свою работу на российском рынке. Некоторым из них, например Shell, BP, TotalEnergies и Wintershall, Моква представила сложные условия для выхода со страны. План Кремля состоял в том, чтобы фактически отобрать западный бизнес в пользу своих компаний.

"Эксперты предупреждают, что отсутствие западных инвестиций в сочетании с эмбарго на поставку ключевого оборудования и технологий для разведки и бурения нефти и газа означает, что флагманский российский сектор добычи ископаемого топлива, скорее всего, столкнется с долгосрочным снижением производительности, несмотря на лазейки в санкциях и высокие цены на нефть и газ", — считают журналисты.

Платить за выход: как РФ наживается на западных компаниях, которые выходят с рынка

По информации Financial Times, в России не выплачивают дивиденды компаниям из ряда стран, включая США, Великобританию и всех членов Европейского Союза. На эти государства пришлось 18 из 20 миллиардов долларов полученных в России прибылей, а также 199 миллиардов долларов из 217 миллиардов российского валового дохода.

Более того, хозяин Кремля Владимир Путин успешно пользуется выходом западных компаний с российского рынка, получаю от этого процесса огромную прибыль. Так, по данным New York Times, западные компании, заявившие о своем уходе из России, объявили о более чем 103 миллиардах долларов убытков с начала крупной войны.

"Путин выжимает из компаний как можно большую долю этих средств, диктуя условия их ухода. Он также обложил эти выходы постоянно растущими налогами, что принесло не менее 1,25 миллиарда долларов за прошлый год в российскую военную казну", — сообщило издание.

Напомним также, что 18 декабря Евросоюз утвердил новые санкции против России. Под ограничения попали, в частности, российские алмазы.