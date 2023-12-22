Зарплаты меняются: кто из украинцев начал зарабатывать больше в 2023 году

По данным Госстатистики, самая высокая заработная плата у штатных работников была в сфере "Информация и телекоммуникации", а самая маленькая — в сфере образования.

Украинцы часто жалуются на то, что мало зарабатывают. Однако данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что зарплаты, по крайней мере в 2023 году, растут. Правда, по профессиям уровень выплат сильно разнится.

Так, по данным Госструктуры, средняя зарплата в III квартале 2023 года составила 17 937,3 гривны. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Наиболее высокооплачиваемыми были штатные работники в сфере "Информация и телекоммуникации". Как свидетельствует статистика, выплаты выросли на 20,3%, до 37 542 гривен в месяц. Далее, по данным Госстата, идут финансисты, которые в 2023 году в среднем получали по 34 189 гривен. Их зарплаты выросли на 29,8%.

Государственная служба статистики обнародовала официальные данные по номинальной зарплате украинцев в 2023 году. Фото: Госстат

В сфере "Государственное управление и оборона" уровень зарплат составил 24 168 гривен, увеличившись на 15%. В сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты выросли на 23,5% до 24 141 гривен.

Самые маленькие зарплаты в сфере образования — 12 180 гривен (рост на 8,2%).

Что будет с зарплатами до 2026 года: прогноз Кабмина

В правительстве считают, что к 2026 году среднемесячная заработная плата в Украине превысит отметку в 30 тысяч гривен. Если сравнить официальные показатели Государственной службы статистики, в которых указывалось, что средняя зарплата в первой половине текущего года составила чуть более 16 тысяч гривне, то прогноз правительства на 2026 год подразумевает, что зарплата украинцев к 2026-му должна удвоится.

Согласно прогнозам Кабмина, среднемесячная заработная плата в Украине будет повышаться с учетом инфляции в следующем ключе:

в 2024 году ожидается рост на 8,5%;

в 2025 году прогнозируется увеличение на 8,9%;

к 2026 году планируется дальнейший рост на 9,1%.

Ранее Фокус рассказывал, что в следующем году украинцам должны дважды повысить минимальную зарплату. Также напомним, что в государственном бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что в среднем украинские работники будут получать 21 809 грн.

Тем временем главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар недавно рассказал Фокусу, что уже во втором квартале следующего года зарплаты могут достичь довоенного среднего уровня в 600 долларов.