Меньше хлеба в 2024 году. Почему агрокомпании переходят на производство мяса и как это повлияет на цены

Несмотря на благоприятные погодные условия, которые позволили собрать хороший урожай зерновых, украинские аграрии не имеют оптимизма относительно его продажи и экспорта. Ситуация с зерновыми, по сравнению с прошлым годом, усложнилась, потому что к закрытию морских путей добавилась блокада на украинско-польской границе. Низкие цены на зерно мотивируют аграриев изучать другие направления деятельности, в частности переходить в сектор животноводства.

Хотя в Украине продолжается обмолот кукурузы, уже сейчас можно с уверенностью сказать: жатва-2023 порадует украинских аграриев. По прогнозу Минагро, валовое производство зерновых культур достигнет 59,7 млн т (в прошлом году показатель был 53,864 млн т). За хороший урожай сельхозпроизводители обязаны погодным условиям, которые позволили получить по некоторым злакам рекордный показатель урожайности за всю историю Украины. Фокус выяснил, какие перспективы имеет украинский агросектор на 2024 год и почему есть риск существенного уменьшения посевных площадей.

Большой урожай — низкая цена. Что происходило с ценами на зерновые и экспортом в 2023 году

К сожалению, аграрии не смогут конвертировать в хорошие заработки собранный урожай из-за проблем с вывозом продукции за границу. "Экспорт в 2023 году осуществлялся всеми возможными путями, но при этом на каждом из этих путей были препятствия: блокирование работы временного зернового коридора, запрет поставок и даже транзита через соседние страны ЕС, физическое блокирование пунктов пересечения, воздушные атаки российскими войсками морских портов Одесской области и речных портов Дуная, разрушение портовой инфраструктуры", — говорит Фокусу аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

"С одной стороны, год был удачный, потому что смогли вырастить хороший урожай, однако с точки зрения возможности реализовать этот товар — тяжелый, — комментирует Фокусу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, — ведь прекратила работу зерновая инициатива, начались массовые блокады на польско-украинской границе, запрет на импорт украинской продукции фактически с мая по сентябрь, баталии по осуществлению транзита. Море только открывается и не работает так, как хотелось бы".

По предварительным оценкам, в 2023 году экспортная выручка аграриев составит 21,7 млрд долл., что на 8% меньше, чем год назад, отметили в УКАБ. Основная причина — мировая тенденция снижения цен на продукцию растениеводства, в первую очередь зерновые и масличные культуры, которые являются основой нашего экспорта.

По оценкам аналитиков, в 2023 году экспортная выручка аграриев составит 21,7 млрд долл., что на 8% меньше, чем год назад

"По мере того, как Украина начала восстанавливать экспорт и другие мировые игроки откорректировали свои посевные площади в соответствии с мировыми потребностями, цена на основные виды зерновых и масличных культур начала снижаться. В декабре 2023 года мировые цены на зерновые культуры снизились на 43% по сравнению с мартом 2022 года и на 29% по сравнению с декабрем 2022 года; масличные культуры на 29% и 23% соответственно", — рассказала Светлана Литвин.

В декабре мировые цены на зерновые снизились на 29% по сравнению с декабрем 2022 года Фото: коллаж Фокус

По ее словам, кроме мировых тенденций снижения цены, на формирование украинской цены также влияет дорогая логистика и наличие переходящих остатков, которые дополнительно давят на цену. "В конце прошлого года украинские аграрии реализовывали продукцию с убытком, а сейчас продают по еще более низкой цене. В декабре 2023 года цены на зерновые на украинском рынке в среднем сократились на 23% по сравнению с декабрем предыдущего года. А вот среди масличных культур мы наблюдаем падение цен на подсолнечник и рапс (-10% и -12% соответственно), а на сою — рост на 16%", — добавила Литвин.

Из-за блокады экспорта, цены на зерновые на внутреннем рынке падают. Так, в декабре 2023 года они в среднем сократились на 23% по сравнению с декабрем предыдущего года

В таких условиях аграрии стоят перед дилеммой: как планировать свою деятельность дальше. "Вопрос кредитов, перекредитования будет ключевым, — прогнозирует Марчук. — Вместе с тем запуск второго этапа земельной реформы, где [юридическим лицам] разрешено будет покупать по 10 тыс. га земли, для среднего и малого бизнеса — это очень большая проблема. Товаропроизводители поднимают вопрос: как нам выжить, когда мы фактически два года работаем в минус и все, что зарабатываем, идет на поддержку ВСУ".

Мясная песпектива: будут ли аграрии переключаться на производство мяса

В то время, как выращивание зерна и его сбыт становится более рискованным и сложным, животноводство в стране набирает популярность.

"Производство свинины в этом году демонстрировало огромную рентабельность среди всех видов мяса. Малые импортные поставки и относительно низкая себестоимость вызвали стабильный спрос от населения, что поддерживало закупочные цены на живца на высоком уровне. Мясо птицы также является серьезным направлением работы для аграриев. Откорм и расходы, по сравнению со свиноводством, другие, однако производство остается рентабельным. Производство говядины и в дальнейшем менее привлекает внимание производителей, ведь цикл выращивания животных является крупнейшим среди уже перечисленных направлений. Тем более специализированного мясного скотоводства в Украине очень мало, себестоимость производства этого вида мяса велика, что влияет на конечную высокую стоимость, которая не удовлетворяет спрос населения Украины в такое тяжелое экономическое время", — констатирует Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка.

Аграрии благодарны ВСУ за возможность осуществлять экспорт по временному коридору, однако его возможностей недостаточно Фото: AP News

Он добавил, что весомым достижением этого года в животноводстве является переосмысление выращивания животного белка и его экспортного потенциала.

Однако для этого аграриям необходимо научиться справляться с вызовами, которые стоят перед животноводами-экспортерами, а именно — внедрение и соблюдение фитосанитарных норм и регламентов ЕС, которые коррелируются с будущей европейской зеленой политикой.

Сало подорожало на 30%: как изменились цены на мясо в Украине за год

Цены на основные виды мяса в продуктовых супермаркетах с начала года демонстрировали рост на 5,7–31,8%, в зависимости от вида мяса. Меньше всего за год подорожала говядина — гуляш и ребра. Они прибавили в цене 7,4–9,3% и стоили 254,82 грн/кг и 157,95 грн/кг соответственно. Это обусловлено тем, что цены на говядину являются самыми высокими при низкой покупательной способности потребителей. Курятина стала дороже на 5,7–15,2%. Среди мяса птицы тушка куриная и куриные голени прибавили в цене за год 5,7–8,3% и стоили соответственно 85,90 грн/кг и 77,45 грн/кг. Розничные цены на куриные бедра и куриное филе выросли на 13,5–15,2% — до 105,95 грн/кг и 153,96 грн/кг. Рост цен на мясо птицы происходит вследствие роста спроса на этот самый дешевый вид мяса", — отметила Фокусу ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

По ее словам, розничные цены на свинину увеличились за год на 4,7–27,9%. Причем, свиная грудинка прибавила в цене меньше всего — всего 4,7%, и подорожала до 177,02 грн/кг. Больше всего — на 27,9% — вырос в цене ошеек. Сейчас за 1 кг этого мяса следует заплатить 246,23 грн. В продуктовых супермаркетах цены на сало домашнее за год выросли на 31,8% — до 249,00 грн/кг, в то же время сало соленое подешевело на 7,5% — до 242,80 грн/кг. Одна из причин подорожания свинины — уменьшение предложения из-за сокращения поголовья скота.

По прогнозным оценкам ученых ИАЭ, повышенный спрос на мясо накануне и в период рождественских и новогодних праздников еще подтолкнет розничные цены к росту до 3%.

Молоко подорожало на 7%: эксперты нашли необычное объяснение

Не дешевела в этом году и молочка. По данным Госстата, молоко в ноябре относительно декабря 2022 года выросло в цене на 7,3%. Сейчас литр молока в супермаркетах в среднем стоит 41–42,3 грн. Твердый сыр и творог подорожали на 6%, масло — на 7%. К примеру, 1 кг сыра твердого Звени Гора голландского, по данным портала Минфин, подорожал за год с 392,5 грн до 466,2 грн по состоянию на 1 декабря. Вместе с тем, если за 200 г масла сливочного в начале года украинцы в среднего отдавали 66,6 грн, то по состоянию на ноябрь цена выросла до 71,8 грн.

Из всех видов мяса больше всего за год подорожала свинина. Ошеек подорожал на 28% Фото: Getty Images

О подорожании сырья на внутреннем рынке говорят и производители молочки. К примеру, закупочная цена молока высшего сорта на 10 декабря в среднем стоила 14,61 грн/кг без НДС, тогда как в январе — около 12 грн/кг, а первого сорта — 13,5 грн/кг и 11,7 грн/кг соответственно. В Ассоциации производителей молока предполагают, что цены на молоко в Украине растут из-за возвращения около миллиона граждан из-за рубежа, что привело к увеличению спроса из-за роста количества потребителей молока. Кроме того, продолжает сокращаться поголовье коров, увеличивается себестоимость производства кормов, дорожают премиксы и другие закупочные ингредиенты, а также растут расходы на логистику.

В Ассоциации также напомнили, что в Украине со времен независимости, к сожалению, не было внедрено эффективной государственной программы поддержки и содействия развитию молочного скотоводства.