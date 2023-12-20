Вопреки препятствиям: в Украине собрали рекордный за всю историю урожай

По словам министра агрополитики Николая Сольского, высокой урожайности в 2023 поспособствовала благоприятная погода и героическая работа аграриев.

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В Украине в 2023 году урожайность с одного гектара была рекордной за всю историю. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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"Украинские фермеры показали всему миру насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода конечно помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов", – рассказал профильный министр Николай Сольский.

По словам министра, большая часть аграриев не хочет оставлять свою работу и собирается дальше заниматься обработкой земли, несмотря на тяжелое военное время и сложные обстоятельства.

В то же время заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич отметил, что помощь международных партнеров во время полномасштабного вторжения помогает поддержать работу аграрного сектора.

Он добавил, что в 2024 году также продолжат действовать программы поддержки фермеров: доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработки.

Отметим, что по данным Минагро, по состоянию на конец октября 2023-го украинские аграрии намолотили 57,6 млн тонн зерновых и масличных культур. Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 8 275,3 тыс. га при урожайности 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тыс. тонн зерна. В частности, обмолочено:

пшеницы — 4 694,5 тыс. га (урожайность — 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тыс. тонн;

кукурузы — 1 376,7 тыс. га (урожайность — 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тыс. тонн;

ячменя — 1 504,5 тыс. га (урожайность — 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;

гороха — 154,4 тыс. га (урожайность — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;

гречихи — 136,6 тыс. га (урожайность — 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тыс. тонн;

проса — 77,4 тыс. га (урожайность — 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур — 331,2 тыс. га, намолочено 961,6 тыс. тонн.

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