Праздник автомобилистам: в Украине на выходные упали цены на топливо

На некоторых заправках снижение цены на бензин колебалось от 0,09 до 2,81 гривен. А в среднем цена на А-95 в Украине составляет 51,40 грн за литр.

С 22 по 25 декабря крупные сети АЗС в Украине снизили цены на топливо. Средняя цена на бензин А-95 снизилась на 38 коп. и составляет 51,40 грн за литр, на бензин А-95 премиум — на 19 коп. – до 54,58 грн за литр, а дизельное горючее подешевело на 36 коп. и стоит 51,65 грн за литр. Об этом 25 декабря сообщил мониторинговый ресурс enkorr.

Издание приводит следующие цены на заправках "Укрнафты":

А-95 продается по цене 49,4 грн за литр;

А-95 премиум — 51,4 грн за литр;

дизельное топливо — 49,9 грн за литр.

Таким образом ДТ на этих АЗС подешевело на 1 гривну.

На такую же сумму подешевел бензин в сети SOCAR, за то цены владельцы авто на дизельном топливе смогут сэкономить всего 50 коп. на одном литре.

На станциях Amic за счет праздничных акционных предложений цены на топливо упали почти на 3 грн.

Цены на заправках Amic:

А-95 продается по цене 49,46 грн за литр;

А-95 премиум — 50,74 грн за литр;

дизельное топливо — 49,52 грн за литр.

Незначительно снижение цен можно наблюдать на заправках "БРСМ-Нефть" и U.GO — там водители заметят разницу в 10-20 коп. А вот такие АЗС как ОККО, WOG, UPG и KLO решили оставить стоимость топлива без изменений.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал, почему в Украине подорожал автогаз. Среди причин депутат назвал ситуацию, которая сложилась на украино-польской границе.