Праздник автомобилистам: в Украине на выходные упали цены на топливо

На некоторых заправках снижение цены на бензин колебалось от 0,09 до 2,81 гривен. А в среднем цена на А-95 в Украине составляет 51,40 грн за литр.

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С 22 по 25 декабря крупные сети АЗС в Украине снизили цены на топливо. Средняя цена на бензин А-95 снизилась на 38 коп. и составляет 51,40 грн за литр, на бензин А-95 премиум — на 19 коп. – до 54,58 грн за литр, а дизельное горючее подешевело на 36 коп. и стоит 51,65 грн за литр. Об этом 25 декабря сообщил мониторинговый ресурс enkorr.

Издание приводит следующие цены на заправках "Укрнафты":

А-95 продается по цене 49,4 грн за литр;

А-95 премиум — 51,4 грн за литр;

дизельное топливо — 49,9 грн за литр.

Таким образом ДТ на этих АЗС подешевело на 1 гривну.

На такую же сумму подешевел бензин в сети SOCAR, за то цены владельцы авто на дизельном топливе смогут сэкономить всего 50 коп. на одном литре.

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На станциях Amic за счет праздничных акционных предложений цены на топливо упали почти на 3 грн.

Цены на заправках Amic:

А-95 продается по цене 49,46 грн за литр;

А-95 премиум — 50,74 грн за литр;

дизельное топливо — 49,52 грн за литр.

Незначительно снижение цен можно наблюдать на заправках "БРСМ-Нефть" и U.GO — там водители заметят разницу в 10-20 коп. А вот такие АЗС как ОККО, WOG, UPG и KLO решили оставить стоимость топлива без изменений.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал, почему в Украине подорожал автогаз. Среди причин депутат назвал ситуацию, которая сложилась на украино-польской границе.