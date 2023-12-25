Свято автомобілістам: в Україні на вихідні впали ціни на пальне

На деяких заправках зниження ціни на бензин коливалося від 0,09 до 2,81 гривень. А в середньому ціна на А-95 в Україні становить 51,40 грн за літр.

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З 22 по 25 грудня великі мережі АЗС в Україні знизили ціни на пальне. Середня ціна на бензин А-95 знизилася на 38 коп. і становить 51,40 грн за літр, на бензин А-95 преміум — на 19 коп. — до 54,58 грн за літр, а дизельне пальне подешевшало на 36 коп. і коштує 51,65 грн за літр. Про це 25 грудня повідомив моніторинговий ресурс enkorr.

Видання наводить такі ціни на заправках "Укрнафти":

А-95 продається за ціною 49,4 грн за літр;

А-95 преміум — 51,4 грн за літр;

дизельне пальне — 49,9 грн за літр.

Таким чином ДП на цих АЗС подешевшало на 1 гривню.

На таку саму суму подешевшав бензин у мережі SOCAR, натомість ціни власники авто на дизельному пальному зможуть заощадити лише 50 коп. на одному літрі.

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На станціях Amic за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне впали майже на 3 грн.

Ціни на заправках Amic:

А-95 продається за ціною 49,46 грн за літр;

А-95 преміум — 50,74 грн за літр;

дизельне пальне — 49,52 грн за літр.

Незначне зниження цін можна спостерігати на заправках "БРСМ-Нафта" та U.GO — там водії помітять різницю в 10-20 коп. А ось такі АЗС як ОККО, WOG, UPG і KLO вирішили залишити вартість пального без змін.

Раніше повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко розповів, чому в Україні подорожчав автогаз. Серед причин депутат назвав ситуацію, яка склалася на україно-польському кордоні.