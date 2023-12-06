Підвищення акцизу на автогаз утричі: як зросте ціна пального на АЗС України

Підвищення акцизу на скраплений газ втричі, до 170 євро за 1000 літрів, підвищить роздрібну ціну на АЗС на 3 гривні за літр.

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У разі підвищення акцизу на автогаз утричі, що було анонсовано у Верховній Раді 5 грудня, його ціна на АЗС зросте на 8% і перевищить 40 гривень за літр. Про це заявив голова профільної асоціації Станіслав Батраченко у коментарі Forbes.

Якщо акциз на автогаз має зрости до 160-170 євро з 52 євро за 1000 літрів, як напередодні зазначив голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев, то ціна на автогаз у роздрібній торгівлі підвищиться на 3 гривні за літр, підрахував Батраченко.

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За даними профільного видання Enkorr, наразі вартість автогазу коливається від 32,98 до 39,96 гривень за літр.

Новий коридор цін у разі такого підвищення акцизу буде від 35,98 до 42,96 гривень за літр.

Очільник асоціації скрапленого газу підкреслив, що європейська директива рекомендує 68 євро на 1000 літрів.

"Якщо акциз підвищать до такого рівня, ціни на стелах зростуть на 30-40 копійок на літрі", — додав він.

Додамо, що, за словами Гетманцева, надходження коштів до українського бюджету від акцизів і ПДВ 2023 року становили близько 60 млрд гривень.

"Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", — зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень до повномасштабного вторгнення. Тож ціни на АЗС стрімко поповзли вгору. Така тенденція зберігається третій місяць поспіль.

Як Фокус повідомляв раніше, суттєво впливає на ціни пального відпускання курсу валюти НБУ.