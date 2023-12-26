Какой бизнес проверят в 2024 году: в налоговой сообщили, кого проверят

Налоговая служба Украины рассказала о своих планах на 2024 год. В госструктуре рассказали, к каким компаниям придут с проверками в 2024 году.

В Украине плановые налоговые проверки налогоплательщиков продолжатся и в 2024 году. Налоговики, в частности, планируют осуществить в следующем году 3 242 плановые проверки. В Государственной налоговой службе Украины уже есть план-график.

Известно, что в плане есть четыре раздела:

"Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц" и "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" – в перечне 2172 субъектов;

"Документальные плановые проверки физических лиц" – 914 человек, к которым в 2024 году придут налоговики;

"Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" – всего должны состояться 156 проверок.

В Государственной налоговой службе также озвучили конкретные компании, которые будут проверять. Так, в списках, например, есть:

ООО "Минпрод Галичини;

ЧАО "Винницкий завод Будмаш";

ООО "Галицкая строительная гильдия";

ООО "Пуща-Лесная";

ООО "Рошен-Волынь" и другие.

У налогоплательщиков есть возможность оспорить проверку если, по их мнению, налоговики осуществляли свои действия с нарушением правил. Подать жалобы можно онлайн. Для этого можно воспользоваться специальным ботом SKARGA KPR DPS, правильно заполнив такие поля:

название Главного управления ГНС, которым проводится проверка;

код ЕГРПОУ налогоплательщика, в отношении которого осуществляются контрольно-проверочные мероприятия;

адрес ГО, по которому проводятся контрольно-проверочные мероприятия;

тип проверки;

информационные данные о приказе на проведение проверки;

фамилия, имя и отчество работников территориального органа ГНС, участвующих в проведении проверки;

информационные данные о материалах проверки;

суть нарушения, по мнению заявителя, относительно организации контрольно-проверочных мероприятий;

контактные данные заявителя.

Ранее Фокус рассказывал, что плановые и внеплановые проверки в Украине вернули с 1 августа 2023 года. Главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута подробно объясняла, какими документальными проверками могут заниматься налоговики.