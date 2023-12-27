Остались только Индия и Китай: Европа сократила импорт российской нефти в 10 раз

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, доля европейских стран в экспорте нефти из России упала примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Половина отгруженной из России нефти и нефтепродуктов в 2023 году была направлена в Китай, а доля экспорта в Индию выросла до 40% за два года. В то же время поставки в Европу уменьшилась в десять раз. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Reuters.

"Основными партнерами в нынешней ситуации являются Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и, конечно, Индия", — сказал Новак, курирующий энергетический сектор России.

Согласно его заявлению, ранее почти не осуществлялось поставок в Индию, но за два года общая доля поставок в эту страну достигла 40%.

Новак отметил, что доля поставок нефти из России в Европу снизилась примерно до 4-5%, в сравнении с предыдущим показателем, который составлял примерно 40-45%.

Напомним, что почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" не достигли индийских нефтеперерабатывающих заводов. Танкеры простаивают в километрах от пункта назначения. Иногда даже более месяца. Точная причина неясна, однако, как считают эксперты, одной из них могут быть санкции Соединенных Штатов Америки.

Также сообщалось, что Россия впервые направила в Китай танкеры через Арктику.

А с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.