Банки точно заблокируют: Нацбанк расширил причины для отказа в валютных операциях

В Нацбанке считают, что изменения позволят усовершенствовать порядок осуществления уполномоченными учреждениями проведения анализа и проверки информации о валютных операциях.

Национальный банк Украины (НБУ) обновил правила, согласно которым украинские банки могут посчитать валютную операцию подозрительной и заблокировать ее. Изменения затронут экспортно-ориентированный бизнес. Об этом говорится в постановлении регулятора.

Так, Нацбанк изменил правила осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях. Согласно новым правилам, теперь признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, если они предусматривают увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. Также НБУ определил еще два признака:

превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга);

фиксация за год неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка более 50% предоплаты по операциям импорта товаров.

Кроме того, остаются в силе такие факторы, как:

нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров;

создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей;

наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.

Тем временем обычные украинцы тоже могут попасть под ограничения банковской системы, о чем Фокус подробно рассказывал в своей статье: "Проведение платежа невозможно. Имеет ли право банк отказывать гражданам в услугах". Например, как объяснили эксперты, у банка есть законное право заблокировать или отказать в осуществлении платежа

"Связано ли это с финмониторингом или определенными требованиями к идентификации? Это связано с выполнением банком требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в том числе, и с требованиями по идентификации и верификации клиентов. Согласно закону, клиент — любое лицо, которое обращается за предоставлением услуг к субъекту первичного финансового мониторинга", — объяснили в ОТП Банке.

Ранее Фокус выяснял, приходится ли украинцам платить долги за умерших близких родственников. Также напомним, что в мае текущего года украинским банкам разрешили блокировать деньги клиентов, если у них есть соответсвующий запрос от исполнительной службы