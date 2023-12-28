Более 50 тысяч гривен: кто из украинцев может получить выплаты от ЮНИСЕФ

Помощь состоит в единовременной выплате за счет организации на каждого члена семьи по 3,6 тысячи гривен в месяц и дополнительно по 6600 гривен на каждого ребенка.

Международная организация ЮНИСЕФ в начале декабря ввела дополнительные меры социальной поддержки, которая предоставляется малообеспеченным семьям с детьми в осенне-зимнем периоде 2023/2024. На помощь могут рассчитывать украинцы, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook. Они также объяснили, как получить поддержку ЮНИСЕФ.

Отмечается, что в поставлении Кабмина №125 сказано, что право на выплаты есть у семей, которые отвечают следующим критериям:

семья малообеспеченная и пользуется одноименной социальной помощь от государства;

семья многодетная (дети до 18 лет) или в составе семьи есть ребенок с инвалидностью, которому еще не исполнилось 18 лет.

Кроме того, финансовая помощь доступна семьям, которые проживают:

в Днепровском районе Днепропетровской области;

в Криворожском районе Днепропетровской области;

в Новомосковском районе Днепропетровской области;

в Павлоградском районе Днепропетровской области;

в Запорожском районе Запорожской области;

в Богодуховском районе Харьковской области;

в Харьковском районе Харьковской области;

в Чугуевском районе Харьковской области.

Какую помощь выплачивают

ЮНИСЕФ единовременно выплачивает на каждого члена семьи по 3,6 тысячи грн в месяц. Выплаты продолжаются три месяца подряд, также украинцам дополнительно начисляют по 6 660 тысяч гривен на каждого ребенка.

То есть, если семья состоит из четырех человек (родители и два ребенка, один из которых с инвалидностью), то такой семье выплатят 43,2 тысячи гривен, плюс дважды по 6 660 гривен на каждого ребенка — 56 400 грн.

Как получить выплаты

Выплата производится без дополнительного обращения путем перечисления средств на счет уполномоченного члена семьи или путем выплаты и доставки денежной помощи по месту фактического проживания получателей помощи.

Денежное пособие не предоставляется семьям в период получения ими международной денежной поддержки от других международных организаций (информация проверяется автоматически).

Отметим, что большинство международных организаций уже не принимают заявки на помощь в 2023 году. Но если финансовая поддержка необходима, можно оставить заявку на портале "Дія".

Доплаты от ООН для украинцев

Как Фокус сообщал ранее, Министерство социальной политики, Пенсионный фонд Укарины и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) занимаются совместным проектом, в рамках которого оказывают финансовую помощь пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий, получают маленькую пенсию и не пользуются другими денежными пособиями от международных организаций.

Право на получение денежной помощи есть у пенсионеров, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тысяч гривен;

не получали с 1 марта 2023-го дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.

Напомним, 24 ноября стало известно, что в Украине вырос максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН. Также Фокус рассказывал, что переселенцам выплачивают финансовую помощь в размере 40 тысяч гривен и объяснял, как ее получить.