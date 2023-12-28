Некоторым пенсионерам повысят пенсии с 1 января: кому и на сколько

Перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, будет проводиться в марте 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий, рассказали в Пенсионном фонде.

С 1 января некоторым пенсионерам увеличат пенсионные выплаты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" произойдет повышение размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В частности, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата будет на уровне 7100 гривен, сейчас — 6700 гривен.

Увеличение размера пенсий

"Такое увеличение является основанием для перерасчета пенсий неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющим полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно)", — говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что с 1 января минимальный размер пенсий для таких граждан не может быть меньше 40% минимальной зарплаты, то есть 2 840 гривен в соответствии с частью второй статьи 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Также с января увеличат размер ежемесячной денежной выплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной в соответствии с законом Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

С января размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличится до 2361 гривны, тогда как прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц — до 2920 гривен. В результате размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины увеличится с 258,90 до 292 гривны.

В ПФУ добавили, что пункт 9 Заключительных положений закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" установил, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (установленного по состоянию на 1 января 2024 года), будет проводиться с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий.

Напомним, с 1 января 2024 года размер минимальной пенсии составит 2 361 гривну, тогда как максимальная пенсия составит 23 610 гривен.

Ранее сообщалось, что пожилые люди, которые не будут иметь 15 лет стажа в 65 лет, будут получать социальную помощь, а не пенсию. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за полгода, однако он не должен превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных.