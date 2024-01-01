Субсидии, тарифы, налоги, пенсии: какие изменения ждут украинцев с 1 января 2024 года

С 1 января в Украине растет прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Поэтому должны вырасти суммы выплат, а также размеры налогов, привязанные к этим показателям. Фокус разбирался, что изменится для украинцев в первый месяц нового 2024 года.

Новый год гарантирует новые изменения для многих граждан. С 1 января 2024 года стартует второй этап запуска рынка земли. Он предусматривает, что приобретать в собственность сельхозземли смогут и юридические лица, однако до 10 тыс. гектаров в одни руки. Реализация государственных и коммунальных сельхозземель, как и продажа ее иностранцам, и в дальнейшем будут под запретом. Кроме того, с 1 января 2024 года вступают в силу новые законодательные положения о языковых квотах для телеканалов и радио. Так, для общенациональных и региональных каналов квоты украинского языка увеличены до 90%. Вместе с тем, бюджет на новый 2024 год предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В частности, с января минималка вырастет до 7 100 грн, а с апреля — до 8 000 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, вырастет до 2361 грн. Фокус выяснил, как эти показатели повлияют на пенсии и другие государственные выплаты, а также на налоги.

Пенсии: кому повысят выплаты с января 2024 года

В 2024-м повышаются требования для выхода на пенсию по возрасту — с января для этого нужно накопить 31 год страхового стажа. В первый месяц нового года повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2093 грн до 2361 грн. Следовательно, вырастет размер минимальной пенсии — тоже до 2361 грн, а также максимальной — с 20930 до 23 610 грн. Обычно увеличение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума происходит также с 1 января. Однако в 2024-м придется подождать до марта. Как пояснил Фокусу Иван Хомич, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича, в заключительных положениях Закона Украины о государственном бюджете на 2024 год указано, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий. Однако доплаты за сверхурочный стаж уже с января вырастут с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год.

Минимальная пенсия в 2024-м вырастет до 2361 грн из-за повышения прожиточного минимума Фото: УНИАН

Вместе с тем с 1 января вырастет минимальная зарплата с 6700 грн до 7100 грн. Поэтому должны пересчитать пенсию украинцам, которые достигли 65-летия и имеют 30 лет стажа — для женщин и 35 лет стажа — для мужчин. Гарантированный размер пенсии для этой категории с 1 января 2024 года увеличится с 2680 до 2840 грн. Также частично это касается чернобыльцев, у которых в некоторых случаях пенсия составляет от пяти минимальных зарплат.

Всего на 2024 год запланировано повышение пенсий в три этапа:

в январе и июле 2024 года — тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Субсидии: кому из украинцев отменят помощь с 1 января 2024 года

Помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг в виде субсидий украинские семьи будут получать и в 2024 году. Домохозяйствам, которые имели право на субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого ее размер составлял 0 грн, органы Пенсионного фонда в октябре автоматически провели расчет субсидии на этот отопительный сезон. Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 года на период до апреля 2024 года включительно.

Домохозяйства, которым ПФУ в октябре назначил субсидию, будут получать ее и с нового года

При расчете жилищной субсидии на этот отопительный период учитываются доходы за I — II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты (как доход) — за август 2023 года. Обращаться за назначением субсидии можно в любой месяц года в органы ПФУ. Впрочем, как рассказал Фокусу управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников, бывают нередки случаи отказов в предоставлении субсидии. В частности, это происходит когда:

площадь квартиры превышает 130 кв. м, а площадь дома — 230 кв. м. (норма не касается детдомов семейного типа, приемных, многодетных семей и др;)

превышает 130 кв. м, а площадь дома — 230 кв. м. (норма не касается детдомов семейного типа, приемных, многодетных семей и др;) лицо владеет транспортным средством возрастом менее 5 лет или более чем одним транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме полученных бесплатно или льготных ТС, мопедов, прицепов, а также мотоциклов, стоимость которых не превышает 4 размера минимальной заработной платы — в 2024 году эта сумма составляет 28 400 грн);

или более чем одним транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме полученных бесплатно или льготных ТС, мопедов, прицепов, а также мотоциклов, стоимость которых не превышает 4 размера минимальной заработной платы — в 2024 году эта сумма составляет 28 400 грн); в составе семьи есть совершеннолетнее лицо, которое не училось, не было зарегистрировано как безработное , не получало дохода или он был меньше размера минимальной заработной платы;.

, не получало дохода или он был меньше размера минимальной заработной платы;. лицо находилось за границей в совокупности более 60 дней в год;

в совокупности более 60 дней в год; член семьи в течение года перед месяцем обращения за субсидией купил недвижимость или оплатил услуги на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тыс. гривен или совершил аналогичную сумму благотворительных взносов (кроме медицинских услуг, а также покупки квартиры (дома) в течение 6 месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности);

или совершил аналогичную сумму благотворительных взносов (кроме медицинских услуг, а также покупки квартиры (дома) в течение 6 месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности); наличие просроченной более 3 месяцев задолженности за коммунальные услуги , превышающей 40 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии — 680 грн);

, превышающей 40 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии — 680 грн); человек не вернул излишне выплаченную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды;

жилищной субсидии за предыдущие периоды; есть задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более 3 месяцев;

более 3 месяцев; лицо имеет в собственности более одного жилого помещения (кроме унаследованного жилья, которое не сдается в аренду, и жилья, которое принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности; жилья, расположенного на временно оккупированной территории и др.)

помещения (кроме унаследованного жилья, которое не сдается в аренду, и жилья, которое принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности; жилья, расположенного на временно оккупированной территории и др.) кто-либо из домохозяйства имеет средства на депозитных счетах, которые совокупно превышают 100 тыс. грн.

В субсидии могут отказать, если заявитель за год до этого совершил покупку на 50 тыс. грн Фото: УНИАН

Андрей Шабельников уточнил, что для того, чтобы восстановить субсидию в 2024 году, имея долги по уплате за ЖКУ или алиментов, необходимо подать контролирующему органу (ПФУ) один из следующих документов:

решение суда, подтверждающее погашение долга по алиментам частями;

справку из медицинского учреждения, подтверждающую алко- или наркозависимость лица;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или пропавшим без вести;

договор о реструктуризации задолженности или решение суда о ее отмене.

Выплаты субсидии возобновят со следующего месяца после предоставления соответствующего документального подтверждения, добавил эксперт.

Помощь ВПЛ: что изменится с 1 января

Государственная помощь внутренне перемещенным лицам на проживание в последний раз была автоматически продлена на 6 месяцев с 1 августа 2023-го, то есть до 31 января 2024-го. Поэтому тем, кто ее получал (2 тыс. грн для всех и 3 тыс. грн для людей с инвалидностью и детей), поступят выплаты и в январе 2024 года. Однако с февраля помощь не будет продлена тем, кто:

находился за границей более 30 календарных дней подряд (кроме командировки, пребывания на лечении и т.д.);

отбывает наказание в местах лишения свободы;

осужден за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;

вернулся к покинутому месту жительства.

Кроме того, правительство проводит верификацию имущественного положения получателей. Поэтому выплаты могут прекратить лицам, которые приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет; которые имеют на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тыс. грн; приобрели иностранную валюту, а также банковских металлов на более 100 тыс. грн. С другой стороны, помощь ВПЛ будет продлена автоматически еще на один шестимесячный период, если в семье:

дети с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;

совокупный доход на одного члена семьи в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность на 1 января года, в котором принимается решение (с 2024-го: 2361*4=9 444 грн).

ЕСВ, единый налог, сбор за регистрацию авто: что с ними будет в 2024 году

Как рассказал Фокусу Андрей Шабельников, повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума повлияет на размер единого налога (ЕН), который платят предприниматели на упрощенной системе налогообложения, и на минимальный размер единого социального взноса, который работодатель платит за работников в ПФУ. В частности, единый налог:

для ФЛП 1 группы будет составлять 302,8 грн в месяц,

для ФЛП 2 группы — 1420,0 грн в месяц.

Минимальный страховой взнос по ЕСВ для всех групп составит 1562 грн в месяц (январь — март), а с апреля, когда во второй раз повысится размер минимальной зарплаты, вырастет до 1760 грн.

Минимальный размер ЕСВ с 1 января 2024 года составит 1562 грн Фото: pexels.com

Как уточнил Шабельников, для ФЛП 1 и 2 групп, которые зарегистрированы на оккупированных территориях или на территории ведения боевых действий, уплата ЕН остается добровольной, как и уплата ЕСВ, однако неуплата последнего негативно сказывается на страховом стаже.

В 2024 году растет налог на недвижимость, который украинцы будут платить за прошлый год. Сумма налога привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м. То есть в новом году за каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.

С 1 января до 7100 грн повысится максимальный размер пособия по безработице, который в условиях войны равен минималке

С 1 января меняются также суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто на территории Украины. Размер сбора зависит от прожиточного минимума и стоимости легкового автомобиля без учета НДС. Так, при первой регистрации автомобиля придется заплатить сбор в размере:

3% — если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620,0 грн);

(499 620,0 грн); 4% — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не более 290 размеров прожиточного минимума (499 620,0 грн — 878 120,0 грн);

(499 620,0 грн — 878 120,0 грн); 5% — если стоимость авто превышает 290 размеров прожиточного минимума — более 878,1 тыс. грн.

С 1 января 2024 года до 7100 грн увеличится максимальный размер пособия по безработице. Он, как известно, в условиях военного положения не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января. Вместе с тем, вырастет зарплата на общественно-полезных работах — с 6700 грн — 10050 грн до 7100 — 10650 грн за отработанный полный месяц. Также с 1 января компенсация работодателю за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы будет составлять 106,5 тыс. грн (15 минимальных заработных плат), а II группы — 71 тыс. грн (10 минимальных заработных плат).

Газ, электроэнергия, вода: что с тарифами в 2024 году

Тарифы на ЖКУ в правительстве пообещали не менять до конца отопительного сезона. Поэтому тариф на газ в январе составит 7,96 грн за кубометр для клиентов "Нафтогаз Украины" (для 98% бытовых потребителей). В целом стоимость газа у разных компаний составляет 7,7 — 9,99 грн за кубометр. В январе население за электроэнергию будет платить по тарифу 2,64 грн за кВт*час. Как заверили в профильном ведомстве, до конца отопительного сезона будет действовать положение о возложении спецобязательств на рынке электроэнергии для обеспечения граждан доступной электроэнергией.

В январе население будет платить за электроэнергию по тарифу 2,64 за кВт*ч Фото: dnpr.com.ua

Несмотря на нарекания в ассоциации "Укрводоканалэкология", что для полноценной работы предприятий в 2024 году тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод должны быть повышены на 50%, — массового поднятия тарифов на воду не произошло. За исключением некоторых городов. Так, во Львове с нового года вырастет размер платы за абонентское обслуживание по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляются потребителям по индивидуальным договорам. Для тех, кто не имеет счетчиков, стоимость услуг по водоснабжению увеличится на 37,7%, а для тех, у кого есть, — на 6,2%. Кроме того, Кропивницкий городской совет установил новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для поселка Нового. Однако потребители будут платить, как и раньше, а разницу между тарифами будут покрывать из городского бюджета.

В конце весны в Украине могут повысить тариф на электроэнергию до 3,5 грн за кВт*ч

Впрочем, в краткосрочной перспективе пересмотр тарифов неизбежен, уверен эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко. "В конце весны — начале лета надо ожидать поднятия тарифов в первую очередь на электроэнергию — до 3,5 грн за кВт*час. Сегодня есть политическое решение о фиксации тарифов на электроэнергию, то их поднимать никто не будет. Поэтому пока тарифы для водоканалов повышаться не будут", — сказал он Фокусу.