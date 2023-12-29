"Часть системной работы": появилось разъяснение письма Шмыгаля донорам, — СМИ

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине необходимо достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование уже в 2024 году.

Письмо правительства Украины к участникам Мультидонорской координационной платформы является частью системной работы с партнерами. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на разъяснение ситуации высокопоставленным источником, который знаком с ситуацией.

Во время комментирования информации в американском агентстве Bloomberg относительно призыва премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить Украине срочное финансирование в размере 37,3 миллиарда долларов в 2024 году, собеседник агентства отметил, что это — часть системной работы с партнерами.

"Письмо от украинского правительства было направлено участникам Мультидонорской координационной платформы после того, как во время заседания платформы 19 декабря бюджетная поддержка была определена основным направлением работы платформы на 2024 год. Это часть системной работы с партнерами", — указано в сообщении.

В письме, с которым ознакомилось Bloomberg, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: финансирование должно быть направлено на нужды основного бюджета Украины.

"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне необходимо, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", — говорится в письме Шмыгаля.

Шмыгаль заявил, что MDCP, созданная лидерами "Большой семерки" в декабре 2022 года для координации международного финансирования, должна сосредоточиться на насущных бюджетных потребностях Украины, а не на своем долгосрочном мандате по координации ресурсов для реконструкции и восстановления экономики после войны.

Глава правительства предложил донорам провести встречу в январе перед запланированной встречей в следующем месяце, пишет Bloomberg.

Также Шмыгаль призвал доноров начать координацию, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Кремль "должен заплатить за войну и разрушения — и это будет главным источником восстановления" в ближайшие годы, написал он в письме.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы ликвидировать дефицит финансирования, но ваша своевременная поддержка сейчас нужна как никогда", — подчеркнул премьер-министр.

О чем говорилось в письме Шмыгаля

Премьер-министр Украины призвал международных доноров предоставить государству 37,3 миллиарда долларов в 2024 году в письме, адресованном Многосторонней координационной группе доноров (MDCP), Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо для поддержания макроэкономической стабильности Украины и удовлетворения ее основных бюджетных потребностей.

Он также отметил, что сменил министра инфраструктуры Александра Кубракова на должности сопредседателя MDCP на министра финансов Сергея Марченко.

Шмыгаль призвал доноров провести собрание в январе перед запланированной встречей в следующем месяце.

"Мы не можем ждать марта, чтобы профинансировать наши социальные потребности", — сказал премьер.

Шмыгаль также призвал доноров начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на восстановление Украины. Кремль "должен заплатить за войну и разрушения — и это будет главным источником восстановления" в ближайшие годы, говорится в его письме.

Напомним, что пакет ЕС на сумму 50 миллиардов евро (55,6 миллиарда долларов) для Украины был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в этом месяце, в результате чего дебаты перешли на начало следующего года.