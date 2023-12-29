"Если мы идем в ЕС, то единый налог для ФЛП точно будем менять", — Даниил Гетманцев

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, в составе Евросоюза не нужна страна, в которой налажена схема по уклонению от налогообложения.

Для реформирования налоговой системы Украине нужно изучить модель Польши, которая, имея одинаковые макроэкономические показатели с нашей страной в 1991 году, за 30 лет превратилась в одну из самых богатых стран мира. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Нужны не эксперименты какие-то — отмена налогов или введение каких-то оффшорных зон в Украине, ну эти все байки, которые рассказывают на просторах интернета самопровозглашенные профессора, а конкретная модель страны, которая, имея с нами одинаковые макроэкономические показатели в 1991 году, за 30 лет стала топ, вошла в тридцатку самых богатых стран мира, оставив нас одновременно на 30 лет позади. То есть нам, чтобы догнать Польшу, необходимо 25-30 лет, и это если она будет на месте стоять", — сказал он.

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По его словам, Польша в свое время отказалась от экспериментов, стала кандидатом в ЕС и выполнила все предложенные условия. В то же время правительству удалось обеспечить соответствующие поступления и сбалансировать бюджет и осуществил удачные антикоррупционные меры.

"Не отменила налоги, а упростила работу для бизнеса, это совершенно разные вещи.Поэтому, путь Польши в ЕС и в ЕС для нас является определенным указателем.Я не настаиваю на польской модели налогообложения малого бизнеса, нет, она может быть другой, пусть Минфин предлагает, будем рассматривать, дискутировать. И будем слышать малый бизнес, и он, возможно, будет слышать нас. Но точно это должна быть европейская модель налогов для малого бизнеса", — пояснил Гетманцев.

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Гетманцев убежден, что в Европейском Союзе никто не ждет страну, где существует системная схема по уклонению от налогообложения.

"Фактически, единый налог за счет измельчения, за счет зарплатных ФОПов, за счет других методов уклонения от налогообложения из своей основной цели, когда он вводился в конце 1990-х, — поддержка малого бизнеса, давно превратился в инструмент для среднего и крупного бизнеса по оптимизации налогообложения", — отметил он.

Сейчас Минфин изучает, какие модели налогообложения малого бизнеса существуют в Европейском Союзе. После этого в ведомстве определятся, какой может быть модель в Украине и озвучит свои предложения правительству.

"Если мы хотим быть членом ЕС, то мы должны понимать, что основным принципом Европейского Союза является верховенство права, то есть закон один для всех . И абсолютно неприемлемой является ситуация, когда у вас часть бизнеса работает по закону, а часть бизнеса работает по закону, но этот закон используется исключительно для уклонения от налогообложения, то есть используя определенные пробелы или умышленно уклоняясь от налогообложения. Это нам никто не позволит делать и мы сами себе этого не позволим делать", — подчеркнул депутат.

Напомним, 29 декабря Фокус рассказывал, что в Украине могут начать взимать налог в размере 18% за любые поступления на банковские карты физлиц. Также Фокус подробно объяснял, какой бизнес налоговая точно будет проверять в 2024 году.