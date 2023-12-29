В Украине повысили зарплаты гражданам, которые работают в условиях интенсивных обстрелов

Руководитель областной военной администрации будет определять перечень работ, за которые выплачивается соответствующая надбавка, рассказали в Мининтеграции.

Правительство повысило заработных плат гражданам, которые работают в условиях интенсивных обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба Мининтеграции 29 декабря в Telegram.

На территориях, где ведутся активные боевые действия, работникам предусмотрели возможность увеличить вдвое соответствующие суммы надбавки за работу во время интенсивных обстрелов. Выплаты будут осуществляться из расчета на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Руководитель областной военной администрации будет определять перечень работ, за которые выплачивается такая надбавка. Для государственных служащих, работающих в особых условиях на территориях активных боевых действий, должностные оклады будут определяться по определенным нормам. Расчет будут осуществлять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Пенсии и выплаты ВПЛ — новые изменения с 1 января 2024 года

В Украине некоторым пенсионерам разрешили не проходить физическую идентификацию в "Ощадбанке" для получения выплат до 31 марта 2024 года. Изменение касается внутренне перемещенных лиц, которых взяли на учет до 24 февраля 2022 года.

Процедура идентификации позволит им не потерять социальные выплаты. Между тем в Кабмине решили и в дальнейшем пролонгировать срок прохождения процедуры.

Напомним, 27 декабря в украинском Кабмине предупредили о возможности временно прекратить выплаты пенсий и зарплат населению, если Запад не окажут финансовую помощь в начале 2024 года. По словам руководительницы Министерства экономики Юлии Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей. Также без выплат пенсий могут остаться 10 миллионов граждан.