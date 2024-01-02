Киев и область частично остались без света: в ДТЭК назвали причины и сроки восстановления
Компания уверяет, что отключение электроснабжения является временной мерой, которая связана с массированными ракетными ударами ВС РФ.
В ряде районов Киева, а также в области временно отключили свет. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".
Так, света нет в следующих районах Киева:
- Шевченковском;
- Святошинском;
- Голосеевском;
- Подольском;
- на Оболони.
Кроме того, электроснабжение отсутствует в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области.
Когда включат свет в Киеве и области
В ДТЭК пояснили, что отключения связаны с обстрелом Киева со стороны Вооруженных сил России.
"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет!" — сказано в сообщении ДТЭК.
Напомним, утром 2 января во время массированной ракетной атаки ВС РФ выпустили аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" в направлении Киева.