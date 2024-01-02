Массированный удар по Киеву: 250 тысяч человек остались без света, — Укрэнерго

По информации в пресс-службе компании, все обесточивания связаны с боевыми действиями. Применять графики отключения не планируют.

Утром 2 января российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Киеву, в результате чего в столице и области есть повреждения в сетях "Укрэнерго". Обесточены более 250 тысяч потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации "Укрэнерго", все обесточивания связаны с боевыми действиями, однако, применять графики отключения не планируют.

Также в пресс-службе добавили, что восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.

Обстрел Киева 2 января: детали

Отметим, утром 2 января Воздушные силы ВСУ предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС, которые постепенно вышли в точку пуска ракет. Позже стало известно, что РФ действительно запустила ракеты Х-47 "Кинжал", которые угрожали Киеву. Местные жители сообщили о взрывах в нескольких районах, также писали, что кое-где пропал свет и связь.

По информации городского головы Виталия Кличко, в результате массированных ракетных ударов в столице пострадали шесть районов, в частности, Подольский, Святошинский, Печерский, Оболонский, Деснянский и Соломенский.

В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, 117 человек вывели из здания. По словам мэра, пострадали пока 20 человек. 19 из них медики госпитализировали. В здании возгорание и сильное задымление.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января россияне атаковали Украину стаей дронов-камикадзе. Согласно заявлению Воздушных сил, сбили все российские БПЛА. В результате падения обломков в столице возник пожар, сообщили в КГГА.