Перебои не только со светом: в Киеве серьезный сбой в работе интернета

По данным сервиса NetBlocks, доступность интернета в Киеве рухнула на 80% утром 2 января.

Из-за ракетной атаки 2 января в Киеве наблюдается серьезный сбой с подключением к интернету. Об этом говорится в сообщении сервиса Netblocks, который отслеживает подключения к сети.

"Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы", — отмечается в сообщении.

Сервис также опубликовал инфографику, согласно которой, доступность интернета в Киеве рухнула на 80% от обычного уровня.

Тем временем, как отметил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманова в эфире телемарафона, специалисты уже занимаются этой проблемой и работают над исправлением ситуации.

"Из-за ракетного удара в некоторых районах города были и есть сейчас проблемы с электроснабжением, водоснабжением. Сейчас специалисты ДТЭК делают переподключение — чтобы заживить тех киевлян, кто остался без электроснабжения", — сказал он.

Шаманов отметил, что поскольку в некоторые районы Киева были обесточены из-за обстрелов, могут возникать проблемы также с мобильной связью и интернетом. Он посоветовал киевлянам приходить в ближайшие "Пункты несокрушимости".

Обстрел Киева 2 января: какая сейчас ситуация со светом

По информации компании ДТЭК "Киевские электросети", электроэнергия уже есть у жителей Святошинского, Шевченковского, части Оболонского и Подольского районов. В то же время без света остаются жители Куреневки. В Киевской области энергетики возобновили электроснабжение для 81 тысячи семей, оставшихся без света.

А в компании "Укрэнерго" отметили, что уже заработали магистральные сети в киевском энергоузле.

"Коллеги по облэнерго постепенно возобновляют энергопитание потребителей в Киеве и области", — уточнили в "Укрэнерго".

Ракетный удар по Киеву 2 января: детали

Фокус уже писал, что утром 2 января ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела были повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Ночью и утром 2 числа воздушную тревоги жители столицы слышали дважды: — в 02:24 часа и в 05:53. Суммарно воздушная тревога длилась почти шесть часов.

В КГВА отмечали, что по Киеву были волнами выпущены с бомбардировщиков крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55. Вместе с этим оккупанты выпустили из самолетов МиГ-31 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Также напомним, что в ночь с 1 на 2 января россияне атаковали Украину 35 дронами-камикадзе. Как заявили в Воздушных силах, в небе над Украиной были сбиты.