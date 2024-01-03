Повышение налогов в Украине: какие изменения ждут ФЛП в 2024 году

Уже с 1 января предприниматели первой группы ежемесячно будут платить почти по 303 грн., второй группы — 1420 гривен, а третьей — 5% дохода или 3% дохода и дополнительно НДС.

С 1 января 2024 года в Украине произошли изменения в ставках налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), а также в утвержденных лимитах их доходов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Как заявили в ведомстве, эти изменения были внесены в связи с увеличением минимальной зарплаты до 7100 гривен и прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3028 гривен.

Как изменился объем дохода для ФЛП

Государственная налоговая служба разъяснила, что максимально допустимый доход для предпринимателей рассчитывается на основе минимальной заработной платы. Поэтому в текущем году сумма дохода для предпринимателей не должна превышать следующие значения в месяц:

1 185 700 грн – для первой группы;

5 921 400 грн – для второй группы;

8 285 700 грн – для третьей группы.

Какой будет размер единого налога

Налоговая обязанность для физических лиц-предпринимателей первой группы устанавливается в размере не более 10% от прожиточного минимума. Следовательно, с 1 января они будут уплачивать налог в размере 302,80 гривен ежемесячно.

Для физических лиц-предпринимателей второй группы установленный показатель налога составляет до 20% от минимальной заработной платы. Следовательно, с 1 января они обязаны вносить в бюджет сумму в размере 1420 гривен ежемесячно.

Для ФЛП третьей группы сумма единого налога останется неизменной. В данном случае показатель прямо зависит от доходов предпринимателя: 5% от дохода (если ФЛП не является плательщиком НДС) или 3% от дохода плюс дополнительно НДС.

В ГНС добавили, что размер налога для всех групп предпринимателей устанавливается в размере 15% до:

суммы превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ;

дохода, полученного от осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;

дохода, полученного при применении другого способа расчетов, чем указанный в главе 1 раздела XIV НКУ;

дохода, полученного от осуществления видов деятельности, не позволяющих применять упрощенную систему налогообложения;

дохода, полученного плательщиками первой или второй группы от осуществления деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года увеличилась минимальная заработная плата до 7100 грн.

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