Выстояла и вышла в плюс: как украинская экономика справляется с агрессией РФ

По словам аналитиков, в 2023-м вместо ожидаемой стабилизации Украина сумела достичь годового экономического роста на уровне почти 6%.

Украинская экономика в первый полностью военный год успешно справилась со сложностями, перед которыми оказалась из-за продолжающегося полномасштабного российского вторжения. Так, в 2023 году некоторые экономические показатели выросли на 19,5% в годовом исчислении во втором квартале и на 9,5% – в третьем квартале. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council.

Аналитики говорят, что вместо ожидаемой стабилизации Украина, скорее всего, достигла годового экономического роста на уровне почти 6% по итогам прошлого года.

"Конечно, это все еще означает падение примерно на 25% от довоенного уровня в 2021 году. Однако, учитывая масштабы разрушений, вызванных российским вторжением, и тот факт, что Россия лишила Украину почти 17% территорий, эти цифры все равно впечатляют", – сказано в материале.

Отмечается, что осенью 2022 года украинскому правительству пришлось печатать деньги, поэтому инфляция зимой составила 27%. Но благодаря международной помощи дефицит бюджета в размере около 40 миллиарда долларов все же был профинансирован, что сказалось и на уровне инфляции: он снизился до 5% к октябрю 2023-го.

В аналитическом центре добавили, что на новый 2024 год Украина запланировала внешнее финансирование в размере 41 миллиарда долларов, но чуть позже цифра была снижена до 37 миллиардов долларов. Специалисты называют эту цифру вполне реалистичной, учитывая то, что в период с января по сентябрь 2023 налоговые сборы выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Несмотря на полномасштабную войну, Украина исправно выплачивает зарплаты и пенсии. А Национальный банк, по словам авторов материала, "продемонстрировал особые успехи с начала российского вторжения".

"Украина сохраняет относительно открытый валютный рынок с плавающим обменным курсом, который оставался относительно стабильным в течение 2023 года. Международные валютные резервы Украины сейчас выше, чем когда-либо, и составляют около 40 миллиардов долларов. Банковская система страны функционирует на удивление нормально, банки переполнены деньгами и предлагают много дешевых кредитов", – подчеркивают в Atlantic Council.

Эксперты также описали ситуацию в украинских городах, которые находятся далеко от эпицентра боевых действий. Так, по их словах, жизнь людей там выглядит стабильно: магазины и рестораны открыты и заполнены товарами, функционирует мобильная связь, интернет, есть электричество, работает общественный транспорт.

Напомним, недавно Фокус писал о главных экономических прогнозах на 2024 год. Также напомним, что для ФЛП в новом году изменится размер некоторых налогов.