LED-лампы для украинцев: где раздают бесплатные светодиоды и кто их может получить

В Министерстве экономики рассказали, что старые лампы можно принести в отделение в течение месяца с момента получения пяти новых.

В Украине продолжает действовать программа, в рамках которой пенсионеры могут бесплатно обменять старые лампочки накаливания на пять LED-ламп в отделениях "Укрпошты". С 4 января воспользоваться программой смогут украинцы в 23 тысячах населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Пенсионерам не нужно будет сразу нести старые лампы на обмен. Их можно будет принести в отделение "Укрпошы" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп", — сказано в сообщении.

Чтобы совершить обмен, пенсионерам нужно предъявить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

пенсионное удостоверение;

номер телефона.

"Начиная с 5 декабря пенсионеры уже обменяли 4,5 миллиона старых ламп накаливания на новые энергоэффективные лампы", — отметили в Минэкономики.

Обмен старых лампочек на энергоэффективные: что известно о программе

Программу обмена ламп в Украине реализовывают при поддержке Европейского Союза (ЕС). Для этого в конце зимы 2023 года европейские партнеры доставили в нашу страну 6,6 млн LED-лампочек. Как объяснила тогда министр экономики Юлия Свириденко, программа Евросоюза поможет сэкономить энергопотребление.

А глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сказал, что современные светодиодные лампы помогают экономить около 80% электроэнергии по сравнению со старыми лампами. То есть если заменить 50 млн ламп в Украине, то экономия электроэнергии до 1 гигаватта позволит разгрузить один ядерный реактор.

Где еще можно обменять лампы

Украинцы могут прийти в центральные отделения почты и в те, где обмен ламп проходит активно. Узнать об отделениях, где продолжают обменивать лампы, можно во время подачи заявки через "Дію".

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