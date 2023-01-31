Отключений света станет меньше: ЕС передал Украине 6,6 млн LED-ламп для граждан

К программе по замене обычных ламп накаливания современными светодиодными осветителями присоединились "Укрпошта" и "Дія". Первая волна программы охватит граждан в больших городах, впоследствии чиновники обещают поставить энергосберегающие лампочки и у села.

Related video

В Украину в рамках программы Евросоюза по замене обычных ламп накаливания на современные светодиодные осветители доставили 6,6 млн. LED-лампочек. К программе присоединились "Укрпошта" и "Дія". Это поможет снизить количество отключений света. Об этом журналистам сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Фокус.

Программа Евросоюза поможет сэкономить энергопотребление, новые лампы можно бесплатно обменять в "Укрпошті". Первая волна программы охватит граждан в больших городах, впоследствии чиновники обещают поставить энергосберегающие лампочки и в села. Учитывая объемы, масштабный проект будет длиться не один месяц.

"В общей сложности мы планируем, что на конец февраля совершеннолетние украинцы смогут обменять в отделениях "Укрпошти" до 20 миллионов ламп. Такая простая вещь, как замена лампы накаливания на LED-лампы позволит нашим энергетикам балансировать систему и уменьшить отключения света, а для украинцев – это тоже возможность экономить на счетах, а также сформировать новые бытовые привычки, в частности сознательно и бережливо потреблять электроэнергию", — отметила Свириденко.

Она уточнила, что Евросоюз подтвердил, что готов закупить 30 млн LED-ламп. И начиная с середины января 2023 года поэтапно и бесплатно начал передавать их Украине.

Сначала замена старых ламп на новые будет касаться именно физических лиц. Да, каждый совершеннолетний гражданин, предъявив паспорт и идентификационный код, может обменять 5 старых ламп на пять LED-осветителей. Сделать это можно двумя путями: либо в отделении "Укрпошти" в порядке живой очереди и при наличии лампочек; или воспользоваться приложением "Дія". Для этого нужно получить в приложении подтверждение и прийти на почту, чтобы без очередей и дополнительных бюрократических процедур гарантированно и быстро обменять "лампы Ильича" на светодиодные.

"Для нас, как для правительства, было важно обеспечить системную борьбу с энергокризисом. Эта задача имеет несколько инструментов. Первый, конечно, импорт электроэнергии из ЕС. Второй – тот, к которому может присоединиться каждый украинец… У нас очень амбициозная цель – предоставить украинцам бесплатно 50 млн лампочек. 30 млн уже предоставило ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 Гигаватт электроэнергии Мы очень рады, что ЕС первым поддержал нас в этой инициативе, благодаря чему мы уже сегодня начинаем процесс обмена, которій продлится несколько месяцев. По состоянию на сейчас в отделениях "Укрпошти" уже находится 6 миллионов 600 тысяч ламп", — сказала первый вице-премьер-министр экономики.

В свою очередь вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, что в "Дія" решили присоединить к проекту, чтобы максимально упростить обмен, лишив его бюрократии и сэкономить время — гражданам не нужно часами стоять в длиннющих очередях.

"Чтобы украинцы могли получить их в несколько лекарств, а не тратить время на походы в госорганы и очереди. Отныне в приложении действие украинцы смогут подать заявление о бесплатном обмене пяти старых ламп накаливания на пять энергосберегающих LED-ламп. А потом получить их в отделении Укрпочты. Так, каждый украинец сможет внести вклад в сохранение электроэнергии, а следовательно, в усиление энергетической безопасности Украины", — отметил чиновник.

Глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что с начала захватнической войны против Украины Россия прибегает к военным преступлениям, одним из которых является целенаправленная бомбардировка критической инфраструктуры.

"То есть энергетика является фронтом в этой войне, и, как и на других фронтах – военном, экономическом, гуманитарном, – Европейский Союз непоколебимо поддерживает Украину", — сказал дипломат.

По его словам, современные светодиодные лампы помогают экономить около 80% электроэнергии по сравнению со старыми лампами. Таким образом, если заменить 50 млн ламп в Украине, то экономия электроэнергии до 1 гигаватта позволит разгрузить один ядерный реактор.

"Атакуя украинскую энергетическую систему, сознательно нанося удары по гражданской инфраструктуре, РФ стремится превратить зиму на оружие в войне против украинского народа, еще больше усложнить жизнь украинцев; избавить больницы, службы экстренной помощи и дома электроэнергии, отопления и воды. Это-военные преступления, они не могут остаться безнаказанными. Также наша задача-минимизировать и преодолеть их последствия. Я убежден, что в этой работе нет мелочей, и каждая из лампочек, которую заменят украинцы, также будет работать на победу", — подчеркнул посол.

Со своей стороны генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения его предприятие выступает надежным партнером государства и поддерживает ее в критически важных задачах ради общей победы над РФ.

"Уменьшение дефицита электроэнергии — это еще один важный фронт, который должны защитить совместными усилиями Правительства, программы ЕС и всех украинцев. "Укрпошта", имея самую широкую сеть отделений, дает возможность приобщиться к программе каждому гражданину-как в большом городе, так и в самом отдаленном селе. Мы берем на себя эту ответственность несмотря на остальные задачи, потому что понимаем — кто, как не "Укрпошта?!", — подчеркнул топменеджер.

По словам Смелянского, программа замены старых ламп охватит украинские села, начиная ориентировочно после 25 февраля — после выплат пенсионерам и уплаты коммунальных платежей, когда снизится нагрузка на отделения "Укрпошти".

"Тогда мы сможем спокойно развести LED-лампы (в сельскую местность. — Ред.), подготовиться, а потом будем смотреть на спрос. Где — то он будет больше, и на это будем оперативно каждый день реагировать. Если где-то разобрали лампочки, будем видеть, куда именно их надо добавлять. Если их будет не хватать, будем ждать новую партию из ЕС и потом распределять. За "Действие" это будет проще — мы будем видеть, где именно люди заказали, и сможем туда направить необходимое количество", — уточнил он.

Гендиректор "Укрпошти" также добавил, что с конца января в Украине стартовала первая волна программы — для физлиц, "а дальше будут юридические лица, государственные учреждения и т.д.".

"Цель — сделать так, чтобы в Украине, как в Европе, были энергоэффективные лампы. Начали с людей, поэтому еще это 40% потребления… будем работать сегментно, потом перейдем к госучреждениям. Если удовлетворим спрос среди людей, когда все поменяют, дальше перейдем к госучреждениям, школам, садикам и тому подобное. Программа продумана, чтобы была системная работа", — пояснил он.

Напомним, сегодня пресс-служба "Сумыоблэнерго" сообщила, что из-за большой нагрузки на систему энергетики решили отказаться от идеи, в рамках которой с 24 января по 2 февраля 2023 года каждый регион Украины должен был провести день без отключений электроэнергии.