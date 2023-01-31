"Сейчас это невозможно": где в Украине отказались проводить день без отключений света

В энергосистеме сохраняется серьезный дефицит электроэнергии, также растет системная нагрузка на электросеть. Поэтому режимные замеры решили перенести на другой день, а значит веерные отключения света продолжатся.

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Из-за большой нагрузки на систему энергетики решили отказаться от идеи, в рамках которой с 24 января по 2 февраля 2023 года каждый регион Украины должен был провести день без отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Сумыоблэнерго".

"Для того чтобы дать "безлимит" потребление электроэнергии одной области, нужно значительно ограничить потребление другой. К сожалению, в нынешних реалиях это невозможно. Энергосистема все еще восстанавливается от постоянных ракетных атак, поэтому проведение режимных дней в регионах может привести к созданию аварийных ситуаций в сетях", — сказано в сообщении.

Это значит, что во вторник, 31 января, на территории Сумской области будут действовать почасовые графики отключения электричества.

На прошлой неделе Министерство энергетики распорядилось выделить для каждого региона страны день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. Тогда специалисты собирались пересмотреть лимиты для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему некоторым украинцам приходят платежки за электроэнергию с большими сумами при том, хотя многим потребителям свет отключают на несколько часов каждый день. Так, гендиректор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко назвал главную причину — потребители чрезмерно пользуются электроэнергией сразу после включения света.

"Когда свет дают, в розетки включается все — зарядные для телефонов, павербанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления", — отметил он.

Также Фокус объяснял почему крайне важно оплачивать своевременно квитанции за потребленную электроэнергию.