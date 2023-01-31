"Наразі це неможливо": де в Україні відмовилися проводити день без відключень світла

В енергосистемі зберігається серйозний дефіцит електроенергії, також зростає системне навантаження на мережу. Тому режимні виміри вирішили перенести на інший день, а отже, віялові відключення світла продовжаться.

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Через велике навантаження на систему енергетики вирішили відмовитися від ідеї, в межах якої з 24 січня до 2 лютого 2023 року кожен регіон України мав провести день без відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба "Сумиобленерго".

"Для того, щоб дати "безліміт" споживання електроенергії одній області, потрібно значно обмежити споживання іншій. На жаль, в нинішніх реаліях це — неможливо. Енергосистема все ще відновлюється від постійних ракетних атак, тому проведення режимних днів у регіонах може призвести до створення аварійних ситуацій у мережах", — сказано в повідомленні.

Це означає, що у вівторок, 31 січня, на території Сумської області діятимуть погодинні графіки відключення електрики.

Минулого тижня Міністерство енергетики розпорядилося виділити для кожного регіону країни день, під час якого оператори замірятимуть навантаження на мережі. Тоді фахівці збиралися переглянути ліміти для регіонів та внести корективи до стабілізаційних графіків відключень.

Зазначимо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях південних регіонів також розміщено більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Раніше в ДТЕК пояснили, чому деяким українцям приходять платіжки за електроенергію з великими сумами, хоча багатьом споживачам світло відключають на кілька годин щодня. Так, гендиректор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко назвав головну причину — споживачі надмірно користуються електроенергією одразу після включення світла.

"Коли світло дають, до розеток включається все — зарядні для телефонів, повербанків, бойлери, пральні машини, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання", — зазначив він.

Також Фокус пояснював чому дуже важливо оплачувати своєчасно квитанції за спожиту електроенергію.