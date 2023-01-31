Відключень світла стане менше: ЄС передав Україні 6,6 млн LED-ламп для громадян

До програми по заміні звичайних ламп розжарювання на сучасні світлодіодні освітлювачі доєдналися "Укрпошта" та "Дія". Перша хвиля програми охопить громадян у великих містах, згодом чиновники обіцяють поставити енергозберігальні лампочки і у села.

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В Україну в рамках програми Євросоюзу по заміні звичайних ламп розжарювання на сучасні світлодіодні освітлювачі доставили 6,6 млн LED-лампочок. До програми доєдналися "Укрпошта" та "Дія". Це допоможе зменшити відключення світла. Про це журналістам повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Фокус.

Програма Євросоюзу допоможе заощадити енергоспоживання, нові лампи можна безкоштовно обміняти на Укрпошті. Перша хвиля програми охопить громадян у великих містах, згодом чиновники обіцяють поставити енергозберігальні лампочки і у села. З огляду на обсяги масштабний проєкт триватиме не один місяць.

"Загалом ми плануємо, що на кінець лютого повнолітні українці зможуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" до 20 мільйонів ламп. Така проста річ, як заміна лампи розжарювання на LED-лампи дозволить нашим енергетикам балансувати систему та зменшити відключення світла, а для українців – це теж можливість економити на рахунках, а також сформувати нові побутові звички, зокрема, свідомо і ощадливо споживати електроенергію", — зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що Євросоюз підтвердив, що готовий закупити 30 млн LED-ламп. І, починаючи з середини січня 2023 року, поетапно й безкоштовно розпочав передавати їх Україні.

Спершу заміна старих ламп на нові стосуватиметься саме фізичних осіб. Так, кожен повнолітній громадянин, пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код, може обміняти 5 старих ламп на п'ять LED-освітлювачів. Зробити це можна двома шляхами: або у відділенні "Укрпошти" в порядку живої черги та за наявності там лампочок; або скористатися додатком "Дія". Для цього потрібно отримати у застосунку підтвердження та прийти на пошту, щоб без черг та додаткових бюрократичних процедур гарантовано і швидко обміняти "лампи Ілліча" на світлодіодні.

"Для нас як для Уряду було важливо забезпечити системну боротьбу з енергокризою. Ця задача містить кілька інструментів. Перший, звичайно, імпорт електроенергії з ЄС. Другий – той, до якого може долучитись кожен українець… В нас дуже амбітна мета – надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн – уряд Франції. Заміна 50 млн ламп дозволить заощадити близько 1 Гігават електроенергії. Ми дуже раді, що ЄС першим підтримав нас у цій ініціативі, завдяки чому ми вже сьогодні розпочинаємо процес обміну, що триватиме кілька місяців. Станом на зараз у відділеннях "Укрпошти" вже знаходиться 6 мільйонів 600 тисяч ламп", — сказала перший віцепрем’єр — міністр економіки.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що "Дію" вирішили доєднати до проєкту, щоб максимально спростити обмін, позбавивши його бюрократії та заощадити час — громадянам не потрібно годинами стояти у довжелезних чергах.

"Щоб українці могли отримати їх в кілька кликів, а не витрачати час на походи в держоргани і черги. Відтепер у застосунку Дія українці зможуть подати заяву про безоплатний обмін п’ятьох старих ламп розжарювання на п’ять енергоощадних LED-ламп. А потім отримати їх у відділенні Укрпошти. Так, кожен українець зможе зробити внесок у збереження електроенергії, а отже, у посилення енергетичної безпеки України", — зазначив чиновник.

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що з початку загарбницької війни проти України Росія вдається до воєнних злочинів, одним з яких є цілеспрямоване бомбардування критичної інфраструктури.

"Тобто енергетика є фронтом у цій війні, і як і на інших фронтах – військовому, економічному, гуманітарному, – Європейський Союз непохитно підтримує Україну", — сказав дипломат.

За його словами, сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами. Таким чином, якщо замінити 50 млн ламп в Україні, то заощадження електроенергії до 1 гігавата дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.

"Атакуючи українську енергетичну систему, свідомо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, РФ прагне перетворити зиму на зброю у війні проти українського народу, ще більше ускладнити життя українців; позбавити лікарні, служби екстреної допомоги та домівки електроенергії, опалення та води. Це – воєнні злочини, вони не можуть залишитися безкарними. Також наше завдання – мінімізувати й подолати їхні наслідки. Я переконаний, що в цій роботі немає дрібниць, і кожна з лампочок, яку замінять українці, також працюватиме на перемогу", — підкреслив посол.

Зі свого боку генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення його підприємство виступає надійним партнером держави та підтримує її в критично важливих задачах задля спільної перемоги над РФ.

"Зменшення дефіциту електроенергії — це ще один важливий фронт, який маємо захистити спільними зусиллями Уряду, програми ЄС й усіх українців. "Укрпошта", маючи найширшу мережу відділень, дає можливість долучитися до програми кожному громадянину — як у великому місті, так і у найвіддаленішому селі. Ми беремо на себе цю відповідальність попри решту задач, бо розуміємо — хто, як не "Укрпошта?!", — наголосив топменеджер.

За словами Смілянського, програма заміни старих ламп охопить українські села, починаючи орієнтовно після 25 лютого — після виплат пенсіонерам та сплати комунальних платежів, коли знизиться навантаження на відділення "Укрпошти".

"Тоді ми зможемо спокійно розвести LED-лампи (в сільську місцевість. — Ред.), підготуватись, а потім будемо дивитися на попит. Десь він буде більшим, і на це будемо оперативно кожен день реагувати. Якщо десь розібрали лампочки, будемо бачити, куди саме їх треба додавати. Якщо їх не вистачатиме, чекатимемо нову партію з ЄС і потім розподілятимемо. Через "Дію" це буде простіше — ми будемо бачити, де саме люди замовили, і зможемо туди спрямувати необхідну кількість", — уточнив він.

Гендиректор "Укрпошти" також додав, що з кінця січня в Україні стартувала перша хвиля програми — для фізосіб, "а далі будуть юридичні особи, державні установи і т.д.".

"Мета — зробити так, щоб в Україні, як у Європі, були енергоефективні лампи. Почали з людей, тому ще це 40% споживання… Будемо працювати сегментно, потім перейдемо до держустанов. Якщо задоволимо попит серед людей, коли всі поміняють, далі перейдемо до держустанов, шкіл, садочків тощо. Програма продумана, щоб була системна робота", — пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні пресслужба "Сумиобленерго" повідомила, що через велике навантаження на систему енергетики вирішили відмовитися від ідеї, в межах якої з 24 січня до 2 лютого 2023 року кожен регіон України мав провести день без відключень електроенергії.