Платить по-новому: изменятся ли тарифы на свет в 2024 году

Благодаря последнему повышению тарифа на свет Украина привлекла около 18 миллиардов гривен, которые были использованы для бъектов государственных генерирующих компаний "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

В 2024 году в Украине, похоже, останется без изменений тариф на одну из коммунальных услуг. Так, украинцам не придется платить больше за потребленную электроэнергию. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, правительство не рассматривает возможность повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

По его словам, тариф на свет не будут повышать как минимум до конца отопительного сезона 2023/2024. Он отметил, что в этом году Украина будет наращивать мощности генерации. Также государство планирует и дальше заниматься децентрализацией энергетики, увеличением доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.

"Что касается ремонта объектов энергосистемы после российских ударов, то на сегодня уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы", — рассказал Герман Галущенко.

Он отметил, что в рамках последнего повышения тарифов на свет государству удалось привлечь около 16-18 миллиардов гривен. Эти средства были направлены на ремонт объектов государственных генерирующих компаний "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Тарифы на электроэнергию в 2024 году: сколько платят украинцы

27 декабря 2023 года Кабмин Украины продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Таким образом, цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 2,64 грн за кВт⋅ч, как и в 2023 году.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение было принято для того, чтобы не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.

Подорожают или нет: что будет с остальными тарифами на коммуналку

Газ. Тарифы на ЖКУ в правительстве не планируют менять до конца отопительного сезона. Поэтому за газ в январе украинцы будут платить по 7,96 грн за кубометр (тариф для клиентов "Нафтогаза"). В целом стоимость газа у разных компаний составляет 7,7 — 9,99 грн за кубометр.

Вода. Некоторым украинцам в новом году придется платить по новым тарифам. Например, во Львове вырастет плата за абонентское обслуживание по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляются потребителям по индивидуальным договорам. Для тех, кто не имеет счетчиков, стоимость услуг по водоснабжению увеличится на 37,7%, а для тех, у кого есть, — на 6,2%.

Также Кропивницкий городской совет установил новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для поселка Нового. Однако потребители будут платить, как и раньше, а разницу между тарифами будут покрывать из городского бюджета.

К слову, в последний раз Кабинет Министров Украины повышал тариф на электроэнергию для населения 1 июня 2023 года. С тех пор бытовые потребители платят по 2,64 грн за кВт. Также Фокус рассказывал о том, что будет с субсидиями, налогами, и пенсиями в 2024 году.