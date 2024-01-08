Коммуналка в Украине: планируют ли в 2024 году повысить тариф на электроэнергию

По информации главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, повышение тарифов, которое произошло летом прошлого года, позволило энергетикам восстановить энергосистему страны.

Украинцы до конца отопительного сезона будут оплачивать электроэнергию по существующим тарифам. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на официальном сайте ведомства.

Как отметил министр, как минимум до окончания отопительного сезона платить за свет потребители будут по текущим расценкам, то есть 2,64 гривни за киловатт-час. И добавил, что при этом тарифы по-прежнему не будут зависеть от объема потребления.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — говорится в сообщении.

В то же время Галущенко отметил, что повышение тарифа, которое произошло, уже принесло положительные результаты. В частности, позволило аккумулировать около 16-18 миллиардов гривен, которые были направлены, в том числе, на проведение ремонтной кампании на объектах государственных "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Огромную помощь для восстановления энергосистемы оказали граждане. Был изменен тариф для населения, и в том числе и благодаря этим средствам, уплаченным потребителями, нам удалось восстановиться", — отметил министр.

Напомним, что тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления действует в Украине с лета 2023 года. До этого расценки были ниже и отличались в зависимости от объемов потребления.

Фокус сообщал, что ожидается снижение температуры воздуха ночью до 13-18 градусов мороза, а днем — до 8-13 градусов мороза. Поэтому украинцев предупреждают о возможных осложнениях в работе энергетических предприятий.