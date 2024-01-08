Некоторые регионы Украины остались без света: что произошло

Отключение света бытовым потребителям наблюдается в Кривом Роге и Запорожье. ДТЭК и "Укрэнерго" пока официально не комментировали частичное обесточивание населенных пунктов.

Российские оккупанты утром 8 января атаковали украинские населенные пункты ракетами, в результате чего, а также из-за погодных условий, в некоторых регионах пропал свет. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Так, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в собственном телеграм-канале пишет, что в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, а четыре котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды. Кроме того, на генераторах также работают две насосные станции горводоканала.

Из-за обледенения проводов не работают троллейбусы и трамваи, вместо них на линию вышли дизель-генераторные троллейбусы и дополнительные автобусы и маршрутки.

Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дороги вышла специальная техника.

В результате ухудшения погодных условий сложная ситуация с электроэнергией наблюдалась в воскресенье, 7 января, в Хмельницкой области. Были обесточены 26 населенных пунктов, из них 17 — частично. Произошло это в Изяславской, Полонской и Хмельницкой громадах, где без электроэнергии остались более 4100 бытовых потребителей и 225 небытовых абонентов.

Сейчас председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что питание восстановлено во всех населенных пунктах области, продолжается подключение 699 абонентов, из которых подавляющее большинство — бытовые потребители.

Кроме того, запорожские местные паблики сообщают об отсутствии электричества после утренней ракетной атаки 8 января в самом Запорожье.

На момент публикации новости ни ДТЭК, ни "Укрэнерго" не комментировали информацию об отключении света в регионах.

Обстрелы 8 января — что известно

Местные телеграм-каналы Кривого Рога сообщают о пожаре в торговом центре "Солнечная галерея", а в многоэтажных квартирных домах взрывной волной выбило окна.

Кроме того, в Никопольском районе Днепропетровской области враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганец. Повреждены две пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что 8 января Россия ударила по промышленным объектам Харькова, а глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что российские оккупанты также атаковали частный дом в Змиеве Харьковской области.

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что утром 8 января в городе прозвучало не менее 5 взрывов во время ракетной атаки, есть попадания в жилых районах.

В результате атаки в Хмельницкой области прозвучало по меньшей мере 6 взрывов. В Хмельницкой ОГА сообщили, что в области работает противовоздушная оборона. Пока никаких деталей неизвестно.

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.