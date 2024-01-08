"Это не деньги": НБУ не изменил позицию по криптовалюте в Украине

Окончательно помочь решить вопрос о том, нужна ли Украине легализация криптовалютных операций, должен опыт других стран в мире.

В Национальном банке Украины (НБУ) не считают криптоактивы средством платежа. Такой же позиции придерживаются и в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда", — сказала она.

По ее словам, в МВФ говорят, что очень рискованно корректировать ландшафт или инструментарий денежно-кредитной политики, когда в Украине продолжается полномасштабная война. Однако похоже, что Украина не отказывается от идеи легализовать криптовалюту.

"У нас в меморандуме есть отдельный пункт о том, что мы изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как правильно имплементировать в нашем законодательстве", — сказала она.

В то же время она отметила, что сейчас для экономики Украины макрофинансовая стабильность важнее криптовалюты.

Криптовалюта в Украине: как хотят узаконить рынок виртуальных активов

Сейчас вопрос оборота криптовалют в Украине законодательно не урегулирован, хотя основной закон относительно криптоактивов был принят более года назад. Впрочем, изменения в Налоговый кодекс с того времени так и не были приняты. А это — главное условие, чтобы закон "О виртуальных активах" вступил в действие. Как объяснил Фокусу управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый, отношения на криптовалютных биржах в Украине до сих пор не регулируются ни одним нормативным актом.

"Это делает невозможным защиту интересов участников таких отношений. Поскольку криптовалюта является видом валюты, любые гражданско-правовые отношения с использованием ее, как способа расчета, не охраняются законом", — сказал он.

Но в начале ноября 2023 года в парламенте был проект №10225, с помощью которого хотят нормировать вопросы оборота виртуальных активов.

"Проектом закона путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины предлагается, в частности: введение механизма налогообложения налогом на прибыль предприятий виртуальных активов, путем введения отдельного учета результатов и корректировки финансового результата; введение механизма налогообложения НДФЛ виртуальных активов", — говорится в пояснительной записке к проекту №10225.

Тогда же глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил Фокусу, что дискуссия в парламенте относительно виртуальных активов уже происходит.

Отметим, что в США в начале 2023 года в течение нескольких дней обанкротились два банка — Silicon Valley Bank (SVB) с активами около $209 млрд и Signature Bank с активами $110,36 млрд, оба банка обслуживали стартапы и компании криптовалютного рынка.