Осторожно, криптовалюта! Почему обанкротились два банка в США и будут ли следующие

История с банкротством двух банков в США получила широкий резонанс во всем мире. Фокус выяснил, что подкосило финучреждения и ожидает ли подобная судьба другие американские банки.

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В США в течение нескольких дней обанкротились два банка — Silicon Valley Bank (SVB) с активами около $209 млрд и Signature Bank с активами $110,36 млрд, последствия чего Фокус детально анализирует в своем новом обзоре "Банкопад по-американски. Повлияет ли банкротство банков на США на доллар и Украину”.

"События вокруг банкротства банков получили столь широкий резонанс из-за связи их проблем с быстрым развитием криптовалютного рынка. Эти банки обслуживали большое количество криптовалютных компаний, были достаточно активными участниками этого рынка, что делало их уязвимыми к рискам, связанным с изменениями на рынке криптовалют", — комментирует ситуацию Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis.

То есть банки, о которых идет речь, были узкоспециализированными, обслуживали стартап-индустрию и криптокомпании и практически не пытались реструктуризировать бизнес за счет развития розничного направления. В конце концов специфическая специализация сыграла с ними злую шутку.

"Ситуация с банкротством двух локальных банков в США (Silicon Valley Bank и Signature Bank) объясняется тем, что их депозитная база состояла преимущественно из средств венчурных инвесторов, которые начали резко их снимать на фоне ухудшения деловых ожиданий, тогда как в целом финансовая система США остается очень устойчивой", – объясняет Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Однако главной предпосылкой банкротства банков выступила не столько сфокусированность на крипте и стартапах, сколько провальный риск-менеджмент. Павел Матияш называет следующий перечень факторов, расшатавших ситуацию в банках:

низкая рентабельность активов;

неправильный риск-менеджмент;

недостаточная капитализация;

неудачные инвестиции;

пандемия COVID-19, повлекшая значительный экономический спад и турбулентность на финансовых рынках.

Катализатором для запуска разрушительных процессов стало ускорение инфляции в США и достаточно резкое поднятие учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Напомним, в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину ставку ФРС впервые за два года скорректировали с 0,25% до 0,5%. После этого постепенное повышение до 4,75% происходило на каждом следующем заседании ФРС.

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"В частности, SVB 5-7 лет назад очень активно вкладывался в ипотечные бумаги и облигации сроком обращения 5-10 лет. Ставки были очень низкими 1,5-2%, поэтому банк выбирал долгосрочные ценные бумаги с несколько более высокими ставками. Когда же ФРС начала бороться с инфляцией и увеличивать свою ставку, на рынке ставки повысились, стоимость портфеля ценных бумаг этого банка снизилась на 17-20% и убытки от переоценки банк не смог покрыть капиталом", — описывает действие разрушительного механизма Виталий Шапран, экономист, член Общества финансовых аналитиков.

Как рассказал в комментарии Фокусу Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, из-за роста ставок и падения стоимости облигаций SVB понес $1,8 млрд убытков, а отчаянная попытка продать акции провалилась и отток депозитов превратился в паническое бегство. В результате акции банка упали на 60% за один день, а на следующий день деятельность банка была прекращена. Далее, по словам Мартыненко, из-за неудачной стратегии формирования активов и пассивов, подобная судьба постигла и банк Signature.

Виталий Шапран отмечает, что, вероятно, не только в SVB не предусмотрели влияние COVID и "путинской" инфляции, которая остается высокой в США и ЕС, в частности из-за войны в Украине. Поэтому опрошенные Фокусом эксперты не исключают других единичных случаев банкротства финучреждений в США и ЕС, но отрицают какую-либо вероятность масштабного банкопада и развертывания глобального финансового кризиса, как это было в 2008 году.

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