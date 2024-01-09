Не работает приложение и сборы на "банке": в работе "Монобанка" произошел масштабный сбой (фото)

Почти восемь миллионов пользователей Monobank потеряли возможность перевода средств на свои банковские счета. Сооснователь финсервиса Олег Гороховский подтвердил, что произошел сбой.

Утром 9 января пользователи приложения Monobank не смогли воспользоваться банковскими сервисами, которые оно предоставляет. В финансовом приложении произошел сбой — подтвердил один из соучредителей сервиса, предприниматель и банкир Олег Гороховский. О чрезвычайной ситуации Гороховский написал в личном Telegram-канале "ОГо!".

В заметке, размещенной в 8:41, соучредителя указано, что приложение действительно "сломалось". Бизнесмен извинился перед пользователями и заверил, что начали восстановление.

Олег Гороховский — о проблемах с приложением "Монобанк" Фото: Скриншот

На странице Facebook финансового приложения Monobank, на портале и на странице соучредителя Дмитрия Дубилета информации о сбое пока нет. Последнее сообщение Дубилета — о новом стартапе в сфере искусства.

Сбой в Monobank — детали

Отметим, пользователи "Монобанк", пытаясь воспользоваться банковским сервисом, имеют возможность ввести пин-код, чтобы получить доступ к программе. Однако после определенного ожидания они видят не привычное окно с данными карт, а информацию об ошибке приложения.

Ошибка при работе приложения "Монобанк" Фото: Скриншот

"Монобанк" — финансовое приложение, созданное в 2017 году группой предпринимателей, среди которых были Александр и Дмитрий Дубилеты, Олег Гороховский и другие. В течение семи лет сервис получил почти 8 млн пользователей, которые потратили более 4 трлн грн (не указано, за какое время).

Сколько клиентов имеет "Монобанк" Фото: Monobank

В приложении можно воспользоваться любыми стандартными банковскими услугами — перевести и получить средства, оплатить коммунальные платежи, получить кэшбек или положить деньги на депозит. Кроме того, во время войны благодаря приложению появилась возможность собирать деньги на нужды украинской армии. По состоянию на ноябрь 2022 года украинцы собрали на "банке" 6 млрд грн "донатов", заявил Олег Гороховский во время Киевского экономического международного форума.

Отметим, в декабре произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". Позже стало известно, что причина сбоя — действия российских хакеров, которые смогли добраться до отдельных серверов компании. За несколько дней компания смогла восстановить мобильную связь и доступ к Интернету большинства пользователей, а чуть позже — все сервисы полностью восстановились.

В мае 2023 года произошел сбой в работе банка "Приватбанк". Пользователи жаловались, что приложение не загружается и через несколько секунд закрывается. За несколько часов проблему решили. Перед этим, в апреле 2023 года, клиенты имели другую проблему — не могли воспользоваться банкоматами и перечислить деньги на карту.