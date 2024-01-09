Украинцам могут заблокировать пенсионные карты: в Минсоцполитики объяснили

Если долго не снимать пенсию с карты, начисление средств могут прекратить. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объяснила механизм выплат и их восстановления.

Прекращение начислений средств на банковскую карточку может произойти в случае, если человек не пользуется зачисленными деньгами в течение последних 6 месяцев, но это не означает лишение пенсии. Об этом сказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

В Украине законом предусмотрено прекращение начислений на пенсионный карточный счет, если в течение 180 дней не было никаких расчетных операций по карте.

В то же время Марчак успокаивает: на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий.

"А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм проще и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма", — сказала Марчак.

По ее словам, Пенсионный фонд Украины не только начисляет социальные выплаты, а и контролирует их поступление на счета. Есть случаи, когда пенсионеру могут заблокировать карту по решению ПФУ: блокировка счета происходит, если пенсионер не пользуется зачисленными средствами в течение последних 6 месяцев. Это давно действующая система, которая позволяет оптимизировать использование государственных средств.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не уплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем", — добавила она.

То, что пенсионер не пользуется средствами более полугода, может означать, что он не имеет доступа к своему счету. Или же, в худшем случае, гражданин умер, а государственные органы не имеют официального подтверждения этому. Речь идет и о выплатах, которые поступают через "Укрпочту". Если в течение 6 месяцев пенсионер не забирает средства, счет блокируется.

По словам заместителя министра Минсоцполитики, ПФУ предусмотрел несколько способов восстановить выплаты, в частности для пенсионеров, которые выехали за границу.

Как восстановить пенсионные выплаты

Возобновить поступление пенсионных выплат можно, если обратиться в ПФУ по адресу, онлайн — через вебпортал. Если вы самостоятельно посетили ПФУ, необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность. Там предложат написать заявление.

"Раньше для этого надо было прийти в отделение Пенсионного фонда или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео — позвонив в Пенсионный фонд, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию", — рассказала заместитель министра.

Марчак рассказала, как именно пройти идентификацию и заново получать пенсию, если возникли проблемы с ее начислением.

Как подтвердить личность

прийти в ПФУ или отделение банка;

осуществить видеозвонок в ПФУ по предварительной записи;

зайти в электронный кабинет ПФУ с помощью сервиса "Дія.Підпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд с личной подписью;

пройти идентификацию через консульство Украины за рубежом.

Нужно понимать, что пока деньги не поступали на счет пенсионера, они были заморожены и не использовались. Возобновив выплаты, гражданин получит заблокированные средства.

Ранее Фокус писал о масштабном перерасчете пенсий в Украине. В следующем году бюджет Пенсионного фонда составит 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию, но резкого повышения выплат не будет.