Картофель будет дорожать: украинцам объяснили, почему не стоит ждать дешевого овоща

Сильные морозы и отсутствие хранилищ влияют на цены на картофель в Украине, который дорожает с самого начала 2024 года. По словам эксперта Максима Гопки, подорожание будет продолжаться еще несколько месяцев.

Цены на картофель в Украине, которые в начале 2024 года подскочили до 15-20 гривен за килограмм, будут расти до конца весны. Об этом рассказал журналистам "РБК-Украина" аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

Так, по словам эксперта, стоимость картофеля на оптовом рынке в течение последнего месяца выросла на 72%. А украинские супермаркеты продают овощ по 24 гривны за килограмм.

"Основной причиной роста является то, что большая часть продукции в хозяйствах населения уже реализована. Не все имеют хранилища для хранения картофеля, поэтому оптовые поставки несколько ограничились", — сказал Гопка.

Он объяснил, что из-за сильных морозов существуют опасения насчет того, что картофель испортится, поэтому производителям придется тратить больше на его хранение.

"До конца весны цены на картофель, скорее всего, будут расти", — подчеркнул аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса".

Цены на картофель: сколько стоит купить в супермаркетах

Средние цены на картофель в супермаркетах по состоянию на 9 января остаются разными. Так, по данным на сайте Минфин, больше всех придется потратить украинцам, которые покупают продукты в Megamarket. А самый дешевый картофель сейчас продают в Varus:

Metro — 23,90 гривны за килограмм;

Auchan — 23,10 гривны за килограмм;

Megamarket — 29,63 гривны за килограмм;

Varus — 21,90 гривны за килограмм.

Какие еще продукты будут дорожать

Украинцы с нового года уже могли заметить незначительное подорожание основных овощей и фруктов. Так, по словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, основные овощи из так называемого борщевого набора в Украине в среднем выросли на 4-6%.

Также дорожают фрукты. Например, как ожидается, яблоки будут стоить около 19 гривен за килограмм (+9%). Цены на виноград поднимутся до уровня в 205 гривен за кило (+3%), а за лимоны будем платить 72 гривны.

Апельсины тоже прибавляют в цене и будут стоить 80 гривен/килограмм. А мандарины — 65 гривен. Во столько же обойдется покупка бананов.

Напомним, 8 января стало известно, что правительство отменило мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов с населения. Еще Кабмин разрешил отключать от коммунальных услуг должников, если они не платят или недоплачивают за полученные услуги. Также ранее Фокус рассказывал, каким будет перерасчет пенсий в 2024 году.