Второй этап земельной реформы: кто не спешит покупать землю в Украине

В Министерстве аграрной политики считают, что свободный рынок земли позволит Украине привлекать инвестиции в экономику и будет побуждать бизнес к развитию.

В рамках второго этапа земельной реформы, которая стартовала 1 января 2024 года, в Украине разрешили покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическим лицам. Но в течение первой недели нового года в стране не заключено ни одного соглашения купли-продажи земель с участием юрлиц. Об этом в эфире телемарафона сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Важно Сколько стоит земля для ведения сельского хозяйства в Украине во время войны

"У нас целая неделя уже нового года. У нас нет ни одного соглашения в стране с юридическим лицом. Никто не спешит", — рассказал он.

При этом министр говорит, что с помощью свободного рынка земли Украина будет привлекать новые инвестиции в экономику и побуждать бизнес к развитию.

Рынок земли в Украине был открыт 1 июля 2021 года. Председатель Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко осенью 2023-го рассказывал, что с момента открытия рынка земли в 2021 году процесс купли-продажи земельных участков происходил не очень активно. По его данным, к процессу присоединились всего 1% сельскохозяйственных земель.

"В 2021 году за первые полгода работы рынка земли было выпущено в обращение более 100 тысяч гектаров. Когда в 2022 году началась полномасштабная война рынок, конечно, просел и в обращение было выпущено 69 тысяч гектаров. В 2023 году по состоянию на октябрь мы уже видим, что уже почти 80 тысяч гектаров реализовано, показатели приближаются к довоенным" — отметил он.

Тем временем 1 января 2024 стартовал второй этап земельной реформы и покупать сельскохозяйственные земли теперь могут юридические лица. Покупать можно только частные земельные участки, общая площадь которых составляет не более 10 тысяч гектаров. В то же время продажа коммунальной и государственной земли остается под запретом.

Важно Сколько стоит земля для ведения сельского хозяйства в Украине во время войны

Напомним, ранее Фокус писал, как можно купить или арендовать участок земли во время войны в Украине. Также напомним, что украинцы, которые являются владельцами паев, до 1 января 2025 года должны оформить право собственности на свою землю.