Некоторым пенсионерам будут платить почти на 2700 гривен больше: кого это касается

Максимальная пенсия выросла до 23610 гривен, а минимальная до 2361 гривны, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

В Украине с января повысили размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты, в результате чего произошел перерасчет пенсий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Согласно статье 8 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" минимальная заработная плата установлена в размере 7100 гривен. В свою очередь это является основанием для увеличения пенсий неработающим лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж — 30 лет для женщин, 35 для мужчин. У таких пенсионеров минимальный размер пенсий должен быть не менее 40% минимальной зарплаты, а именно 2840 гривен.

С 1 января 2024 года вырос размер прожиточного минимума в соответствии со статьей 7 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", для лиц, утративших трудоспособность, он составляет 2361 гривну, тогда как прожиточный минимум на одного человека в расчет на месяц — 2920 гривен.

В результате размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины, которая исчисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, вырос до 292 гривны.

Кроме этого, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" максимальная пенсия в Украине выросла с 20930 гривен до 23610 гривен, а минимальная с 2093 гривен до 2361 гривны.

Напомним, пожилым людям, достигшим 65-летнего возраста, однако их страховой стаж менее 15 лет, будут получать социальную помощь, а не пенсию. В получении такой помощи могут отказать тем, кто получает другие выплаты или имеет другие источники дохода.

Ранее сообщалось, что украинцы могут платить персонализированные благотворительные взносы через ПФУ. В частности, 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% — направляется в бюджет ПФУ и используется как финансовый ресурс.